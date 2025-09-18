Інтерфакс-Україна
Економіка
17:23 18.09.2025

"Київтеплоенерго" заявляє про черговий обшук офісу Нацполіцією і безпідставний зрив роботи підприємства

2 хв читати
Представники Національної поліції України 18 вересня знову прийшли до головного офісу комунального підприємства "Київтеплоенерго" ("КТЕ"), підставою для чого стало припущення щодо можливого завищення перевізниками тарифів на вивезення твердих побутових відходів, повідомила компанія в Телеграм-каналі в четвер.

"Сьогодні, 18 вересня 2025 року, представники Національної поліції Київської області вчергове прийшли до головного офісу підприємства, що паралізувало його роботу у розпал підготовки до чергової складної зими в умовах військової агресії", - зазначила компанія.

Як стверджують в "КТЕ", внаслідок візиту поліціянтів була виведена з ладу штатна координація в діяльності підприємства, а окремі важливі для енергобезпеки Києва процеси на період слідчих дій вимушено зупинились.

"У період, коли працівники підприємства виконують критично важливу роботу для проходження опалювального сезону, слідчі органи ухвалою суду виконують відверто безпідставні дії", - заявили в "КТЕ".

В компанії пояснили, що приводом для обшуків поліції у четвер стала не сама господарська діяльність "Київтеплоенерго", а припущення щодо можливого завищення перевізниками тарифів на перевезення твердих побутових відходів.

"Але чому при цьому паралізується робота головного офісу теплоенергетичного підприємства, який координує критично важливі для міста теплоенергетичні процеси – залишається незрозумілим", - наголосили в "КТЕ".

За інформацією підприємства, за період воєнного стану, коли енергетики працюють в умовах ризиків та посиленого навантаження, правоохоронні структури застосували до "Київтеплоенерго" понад 250 процесуальних дій: обшуків, оглядів, експертиз, а також запитів на отримання документації та матеріалів.

В компанії вважають, що цілеспрямовані дії Нацполіції із зупинки виробничих процесів "КТЕ" з метою перевірки господарської діяльності інших суб’єктів господарювання (приватних компаній) викликають істотні сумніви щодо об’єктивності слідства та обґрунтованості ухвали на проведення обшуку.

"Київтеплоенерго" неодноразово наголошувало на системному тиску правоохоронних органів та наводило факти тиску під надуманими приводами, що раніше вже призводило до зупинки роботи підрозділів, які відповідають за енергобезпеку міста", - зазначили в "КТЕ".

На підприємстві доповнили, що готові до співпраці з правоохоронцями для встановлення усіх обставин справи, однак об’єктивна відсутність у "КТЕ" відшукуваних правоохоронцями документів інших юридичних осіб унеможливлює їх надання.

 

Теги: #обшуки #київтеплоенерго #кте

