Інтерфакс-Україна
Події
14:41 17.09.2025

"Київтеплоенерго" збільшило кількість резервних генераторів для роботи котельних до 136 од.

1 хв читати
Фото: Київтеплоенерго

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" ("КТЕ") додало в роботу генератори великої потужності – від 600 кВт до 2 МВт, що можуть бути задіяні на столичних котельнях як джерела резервного живлення у разі надзвичайних ситуацій.

"На сьогодні 136 генераторів розміщено на теплоджерелах. Тобто всі котельні, де є технічна можливість, мають аварійний запас живлення", - повідомило "КТЕ" в телеграм-каналі.

За словами процитованого компанією заступника голови Київської міської держадміністрації (КМДА) Петра Пантелеєва, генератори великої потужності значно посилили можливості роботи теплоджерел в умовах відсутності електроенергії.

"Ще раніше ми подвоїли кількість мобільних модульних котелень, яких зараз у розпорядженні міста є 51 од. Котельні в аварійному режимі можуть забезпечувати теплопостачання лікарень чи інших критично важливих закладів на період ліквідації пошкодження на енергооб'єкті", - зазначив він.

За словами Пантелєєва, в Києві зростає кількість житлових будинків, оснащених устаткуванням альтернативного виробництва електроенергії.

"Резервні шляхи живлення, варіанти альтернативних підключень, відпрацювання різних основних і запасних сценаріїв та інструкцій, алгоритмів взаємодії – це невід’ємна складова готовності до зими", - підсумували в "КТЕ".

За його даними, за останній місяць місто провело тренування сил цивільного захисту Києва та області для відпрацювання дій в умовах гіпотетичних пошкоджень великих енергооб’єктів. Подібні тестові навчання будуть ще проводитися до того, як розпочнеться подача тепла.

