Інтерфакс-Україна
Події
17:40 24.07.2025

"Київтеплоенерго" протестувало понад 80% тепломереж в рамках підготовки до зими

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В рамках підготовки до п’ятого опалювального сезону в умовах воєнного стану фахівці комунального підприємства "Київтеплоенерго" ("КТЕ") протестували на міцність понад 80% теплових мереж та обладнання, повідомила компанія в Телеграм-каналі з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелеєва в четвер.

"Гідравлічні випробування дали змогу виявити та ліквідувати 1,8 тис. пошкоджень трубопроводів, зокрема 225 – на магістральних трубопроводах, які постачають тепло великій кількості споживачів", - зазначив він.

Він також зазначив, що фахівці "КТЕ" не лише тестують, а й активно реконструюють тепломережі, що передбачає комплексу заміну трубопроводів.

За словами Пантелєєва, така модернізація ключових ділянок забезпечить довготривалу експлуатацію мереж, що стане інвестицією в майбутнє, завдяки якій споживачі зможуть отримувати якісні послуги навіть у найскладніших умовах.

Також у найближчі тижні міські служби проведуть низку тренувань для відпрацювання механізмів взаємодії у надзвичайних ситуаціях, щоб забезпечити максимальну готовність тепловиків до аварійних викликів.

Теги: #перевірки #київтеплоенерго #тепломережі

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