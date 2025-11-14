У Києві пошкоджені тепломережі, у Деснянському районі частина будівель залишилася без тепла

Унаслідок масованої атаки в Києві пошкоджено ділянки теплових мереж, у Деснянському районі через аварійну ситуацію на тепломагістралі тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель.

Комунальні служби столиці працюють на місцях: фахівці оперативно визначають характер пошкоджень і приступають до негайної ліквідації наслідків.

"Унаслідок масованої атаки ворога в Києві пошкоджені ділянки теплових мереж. У Деснянському районі, через аварійну ситуацію на тепломагістралі, тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель", - повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/5686