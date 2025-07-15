Інтерфакс-Україна
Економіка
15:01 15.07.2025

"Київтеплоенерго" планує у 2025р встановити на 25% більше будинкових лічильників тепла, ніж торік

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"Київтеплоенерго" планує у 2025р встановити на 25% більше будинкових лічильників тепла, ніж торік
Фото: https://www.facebook.com/kyivteploenergo

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" ("КТЕ") у 2025 році планує встановити 440 будинкових приладів обліку тепла, зокрема понад 300 нових та близько 100 лічильників замість вкрадених або тих, що вже не підлягають ремонту.

"Це майже на 25% більше, ніж у 2024 році", - повідомили компанія в телеграм-каналі у вівторок.

Наразі вже встановлено 53 нових приладів обліку - 12% від запланованих до встановлення цьогоріч.

"КТЕ" розпочало програму встановлення лічильників тепла у багатоквартирних будинках у 2020 році. Компанія встановлює нові лічильники у будинках, де їх не було. Нові прилади також монтують замість тих, що вийшли з ладу та не підлягають ремонту чи їх було вкрадено.

"Київ – лідер серед українських міст зі оснащення житлових будинків лічильниками тепла. Наразі їх вже більш як 10,2 тис., що охоплює приблизно 90% житлового фонду", – сказав директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

За його словами, підприємство ставить за мету поступово збільшувати кількість лічильників і цього року ще більше клієнтів сплачуватимуть рахунки за фактично спожите будинком тепло.

Якщо лічильник не встановлено, нарахування відбуваються на основі урядової методики № 315. Згідно з документом, вартість опалення розраховується на основі теплового навантаження будинку, кількості годин постачання теплової енергії та середньомісячної температури зовнішнього повітря.

В "КТЕ" нагадали, що в рамках підготовки до опалювального сезону 2025-2026 рр. компанія щороку проводить комплексне обслуговування, ремонт та повірку приладів обліку. Цьогоріч плановій повірці підлягають понад 2,4 тис. лічильників, ще 1,1 тис. планують відремонтувати.

Теги: #лічильники #встановлення #київтеплоенерго

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