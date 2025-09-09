"Київтеплоенерго", готуючись до зими, відремонтувало понад 560 водогрійних котлів

Фото: Київтеплоенерго

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" ("КТЕ") в рамках підготовки до опалювального сезону 2025-2026 рр. відремонтувало понад 560 водогрійних котлів, повідомила компанія в телеграм-каналі у вівторок.

"Енергетики проводять діагностику, ремонт і налагодження водогрійних котлів на котельнях та станціях теплопостачання. Ретельно перевіряють стан інженерних мереж, димових труб, ремонтують основне та допоміжне обладнання, щоб забезпечити ефективність і надійність теплопостачання", – зазначили в "КТЕ".

Наразі у Києві на завершальній стадії перебувають ремонти на теплоджерелах, що будуть задіяні цієї зими. За опалювальний сезон такі теплоджерела сумарно виробляють близько 40% від загального обсягу тепла, необхідного для опалення житлових будинків і закладів соціальної сфери столиці.