"Київтеплоенерго" завершило ремонт пошкодженої обстрілом тепломережі в Солом'янському районі

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Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" ("КТЕ") завершило ремонтні роботи на магістральному трубопроводі великого діаметру, що був пошкоджений унаслідок ворожого обстрілу вночі 7 липня, та відновлює гаряче водопостачання в Солом'янському районі.

"Ремонтники демонтували дві пошкоджені ділянки труби на подавальному та зворотному трубопроводах надземного прокладання. Замість них за допомогою підйомних кранів змонтували нові труби", - повідомила компанія в Телеграм-каналі у середу.

"КТЕ" проводило роботи у цілодобовому режимі та завершило їх у максимально стислі строки.

За інформацією підприємства, наразі триває заповнення трубопроводу теплоносієм, що, з огляду на великий діаметр та протяжність тепломережі триватиме кілька годин. Після цього поступово планують розпочати подачу гарячої води до будинків та соціальних закладів.

Як нагадали в "КТЕ", в результаті ворожого обстрілу 7 липня було пошкоджено теплову магістраль діаметром 1 м, в результаті чого без гарячого водопостачання залишилась 500 споживачів у Солом’янському районі.