"Київтеплоенерго" якнайшвидше відремонтує трубопровід на Печерську та відновить постачання гарячої води

Фото: Київтеплоенерго

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" ("КТЕ") локалізувало пошкодження тепломережі поблизу станції метро "Звіринецька", повідомила компанія вдень у вівторок.

"Сьогодні близько 15:00 на вулиці Підвисоцького в Печерському районі сталося пошкодження магістрального трубопроводу та витік теплоносія", - поінформували в "КТЕ".

Аварійно-відновлювальна бригада підприємства оперативно прибула на місце та відключила пошкоджену ділянку від тепломережі. Станом на післяобідній час витік води на проїжджу частину було припинено.

Також частково обмежено рух смугою громадського транспорту.

"Наразі розпочато підготовку до проведення ремонтних робіт, які виконають у максимально стислі терміни, щоб відновити постачання гарячої води", - зазначили в "Київтеплоенерго".