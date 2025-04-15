Інтерфакс-Україна
Події
17:49 15.04.2025

"Київтеплоенерго" якнайшвидше відремонтує трубопровід на Печерську та відновить постачання гарячої води

1 хв читати
"Київтеплоенерго" якнайшвидше відремонтує трубопровід на Печерську та відновить постачання гарячої води
Фото: Київтеплоенерго

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" ("КТЕ") локалізувало пошкодження тепломережі поблизу станції метро "Звіринецька", повідомила компанія вдень у вівторок.

"Сьогодні близько 15:00 на вулиці Підвисоцького в Печерському районі сталося пошкодження магістрального трубопроводу та витік теплоносія", - поінформували в "КТЕ".

Аварійно-відновлювальна бригада підприємства оперативно прибула на місце та відключила пошкоджену ділянку від тепломережі. Станом на післяобідній час витік води на проїжджу частину було припинено.

Також частково обмежено рух смугою громадського транспорту.

"Наразі розпочато підготовку до проведення ремонтних робіт, які виконають у максимально стислі терміни, щоб відновити постачання гарячої води", - зазначили в "Київтеплоенерго".

Теги: #київтеплоенерго #кте

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:25 01.04.2025
Невідомі обстріляли об'єкт "Київтеплоенерго" в Голосіївському районі

Невідомі обстріляли об'єкт "Київтеплоенерго" в Голосіївському районі

12:48 10.03.2025
"Київтеплоенерго" в лютому усунуло майже 600 ушкоджень теплових мереж

"Київтеплоенерго" в лютому усунуло майже 600 ушкоджень теплових мереж

10:55 26.02.2025
"Київтеплоенерго" упродовж доби планує відновити теплозабезпечення 50 будинків у Голосіївському районі

"Київтеплоенерго" упродовж доби планує відновити теплозабезпечення 50 будинків у Голосіївському районі

09:52 25.02.2025
"Київтеплоенерго" усунуло пошкодження тепломережі на просп. Академіка Глушкова

"Київтеплоенерго" усунуло пошкодження тепломережі на просп. Академіка Глушкова

12:39 24.02.2025
"Київтеплоенерго" протягом доби планує усунути пошкодження тепломережі на Теремках і частково на просп. Голосіївському

"Київтеплоенерго" протягом доби планує усунути пошкодження тепломережі на Теремках і частково на просп. Голосіївському

17:42 05.02.2025
"Київтеплоенерго" додатково укомплектувало генераторами великої потужності котельні ще в шести районах столиці – КМДА

"Київтеплоенерго" додатково укомплектувало генераторами великої потужності котельні ще в шести районах столиці – КМДА

21:10 20.01.2025
"Київтеплоенерго" від початку цього опалювального сезону розгорнуло 12 мобільних котелень для обігріву

"Київтеплоенерго" від початку цього опалювального сезону розгорнуло 12 мобільних котелень для обігріву

11:58 17.01.2025
"Київтеплоенерго" відновило теплопостачання в Дніпровському районі

"Київтеплоенерго" відновило теплопостачання в Дніпровському районі

17:39 11.01.2025
У Києві відновили теплопостачання на вулиці Симона Петлюри - КМДА

У Києві відновили теплопостачання на вулиці Симона Петлюри - КМДА

19:28 10.01.2025
У приміщеннях "Київтеплоенерго" проводять обшуки, КМДА заявляє про політичний тиск

У приміщеннях "Київтеплоенерго" проводять обшуки, КМДА заявляє про політичний тиск

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Рютте обговорили безпеку України та Євроатлантичного регіону

Зеленський щодо заяви Віткоффа: для нас це червоні лінії - визнавати будь-які окуповані території російськими

Підсудні російські військовополонені не визнають провину і хочуть на обмін – заступник голови Ірпінского суду Київщини

Потерпілим від воєнних злочинів важко в суді, але їхні покази стануть "цеглинками" трибуналу – заступник голови Ірпінського суду Київщини

Уражено ППД 448-ї ракетної бригади РФ, що завдала удару по Сумах у неділю - Генштаб

ОСТАННЄ

Захист неба над Одещиною та розвиток регіону обговорили на нараді під головуванням Зеленського

Продаж Болгарією обладнання для ХАЕС буде призупинено – віцепрем'єр Зафіров

Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо запровадження правила Болар

Зеленський і Рютте обговорили безпеку України та Євроатлантичного регіону

У Львівській області під час пожежі одна людина загинула, ще одна в реанімації – ДСНС

Рада прийняла закон для приєднання України до європейського роумінгового простору

У Туреччині проходить зустріч "коаліції охочих" щодо безпеки в Чорному морі – Зеленський

Зеленський і Рютте відвідали шпиталь в Одесі, де відновлюються поранені бійці

Зеленський назвав позитивними зустрічі технічних команд України і США стосовно угоди про корисні копалини

Зеленський щодо заяви Віткоффа: для нас це червоні лінії - визнавати будь-які окуповані території російськими

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА