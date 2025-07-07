Інтерфакс-Україна
Події
18:29 07.07.2025

"Київтеплоенерго" продовжує відновлювати тепломережу в Солом'янському районі після обстрілу

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"Київтеплоенерго" продовжує відновлювати тепломережу в Солом'янському районі після обстрілу

Аварійна служба комунального підприємства "Київтеплоенерго" ("КТЕ") проводить ремонт магістрального трубопроводу надземного прокладання в Солом'янському районі, що цієї ночі був пошкоджений унаслідок обстрілів столиці.

"Ділянку підготували до ремонту та демонтують пошкоджену частину тепломережі. На місце вже доставлено нову трубу. Її змонтують за допомогою підйомних кранів", – повідомила компанія в Телеграм-каналі у понеділок.

Енергетики планують завершити роботи у максимально стислі терміни, щоб відновити гаряче водопостачання для усіх споживачів.

В "КТЕ" зазначили, що через ворожу атаку без послуги гарячого водопостачання залишились близько 500 споживачів. Серед відключених - як житлові будинки, так і соціальні обʼєкти - школи, медичні установи, а також відомчі обʼєкти.

Як повідомлялося, 7 липня внаслідок ворожої ракетної атаки у Києві було пошкоджень теплову магістраль діаметром 1 м. За інформацією "КТЕ", також пошкоджено віконні конструкції на одному з енергообʼєктів.

Теги: #кте

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