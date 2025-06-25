Інтерфакс-Україна
Економіка
16:47 25.06.2025

"Київтеплоенерго" усунуло понад 1400 пошкоджень трубопроводів під час гідравлічних випробувань у 2025р

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"Київтеплоенерго" усунуло понад 1400 пошкоджень трубопроводів під час гідравлічних випробувань у 2025р
Фото: Київтеплоенерго

Фахівці комунального підприємства "Київтеплоенерго" ("КТЕ") під час гідравлічних випробувань проводять профілактичні ремонти на тепломережах і в 2025 році вже усунули понад 1400 пошкоджень трубопроводів, повідомила компанія у Телеграм-каналі в середу.

"Триває активна підготовка теплової інфраструктури міста до опалювального сезону 2025–2026 років. Випробування тепломереж на гідравлічну міцність і щільність – один із ключових етапів цієї роботи, що дає змогу заздалегідь виявити пошкодження та усунути їх", - зазначили в "КТЕ".

Паралельно енергетики на котельнях і станціях теплопостачання Києва перевіряють стан і ремонтують водогрійні котли, інженерні мережі, димові труби, основне та допоміжне обладнання.

Як пояснили на підприємстві, профілактичні ремонти влітку дозволяють зменшити кількість пошкоджень під час холодів. Зокрема, поблизу Куренівського парку фахівці "КТЕ" усунули пошкодження, виявлене під час випробувань. Ремонтники замінили частину труби магістральної тепломережі, що забезпечує теплом увесь мікрорайон Куренівка.

Також компанія усунула пошкодження на магістральній тепломережі, що взимку постачає тепло для масиву Оболонь. Роботи проводили на вул.Йорданська. Трубопроводом постачається тепло до 166 житлових будинків, трьох лікарень, 29 навчальних закладів та 67 відомчих будівель району.

Окрім того, енергетики "КТЕ" замінили два компенсатори та пошкоджену ділянку труб на вул.Лаврська. Також заплановано реконструювати 13 ділянок тепломереж у цьому році.

Загалом компанія до початку зими повинна підготувати понад 2700 км тепломереж, дві потужні київські теплоелектроцентралі, понад 160 теплоджерел і 3 000 теплопунктів. В "КТЕ" нагадали, що теплоенергетичний комплекс Києва є одним із найбільших в Україні та серед європейських країн.

Теги: #ремонти #кте

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