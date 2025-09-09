Інтерфакс-Україна
Події
16:37 09.09.2025

"ДТЕК" за 7 міс. виконав понад 57 тис. ремонтів у розподільчих мережах без відключень світла

Оператори системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" за січень-липень 2025 року виконали понад 57 тис. ремонтів у розподільчих мережах класу напруги 0,4 кВ без відключення світла, що склало понад 60% усіх робіт на цьому типу мереж.

"З початку 2025 року фахівці ОСР "ДТЕК Мережі" провели за сучасним методом без відключення клієнтів понад 57 тис. робіт. Це на 30% більше за аналогічний період минулого року. Ми інвестуємо у навчання наших енергетиків та сучасне обладнання, щоб наші клієнти отримували якісний сервіс", – повідомили у "ДТЕК Мережі" з посиланням на генеральну директорку компанії Аліну Бондаренко.

За її словами, вказана технологія є особливо критичною в осінньо-зимовий період, коли через дії ворога і погодні умови кількість аварій може зростати.

"Проте така технологія дозволить родинам не помітити, як енергетики ремонтують мережі", – доповнила Бондаренко.

Як пояснили у компанії, технологію робіт на енергообладнанні та лініях електропередачі без знеструмлення клієнтів застосовують у провідних країнах Європи, а від 2021 року поступово впроваджують в ОСР "ДТЕК Мережі".

За інформацією компанії, із виконаних з січня по серпень цього року 57,4 тис. ремонтів у мережах 0,4 кВ (повітряні електролінії та шафи обліку) без відключень світла енергетики виконали на Одещині 24 тис., Дніпропетровщині – 23,8 тис. ремонтів, Київщині – 6,9 тис. та у столиці – 2,5 тис.

Підготовка енергетиків до виконання робіт без знеструмлення триває до трьох місяців. Вона проходить на спеціальних полігонах. Для безпечної роботи ОСР "ДТЕК Мережі" забезпечують працівників захисним одягом та спеціальним обладнанням: гумовими рукавичками, касками, діелектричними килимками та іншими засобами.

У 2025 році технологію робіт на розподільчих мережах опанували 448 працівників, загалом працювати за цим методом можуть понад 1,7 тис. фахівців ОСР "ДТЕК Мережі".

ОСР поступово розширюють перелік робіт, які можна виконувати без відключення клієнтів, і планують масштабувати цей підхід у майбутньому.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР операційного холдингу обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.

Теги: #дтек #ремонти

