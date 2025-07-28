ДТЕК за тиждень повернув електропостачання понад 145 тис. абонентів у трьох областях

Енергетикам операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" з 21 по 27 липня з дозволу військових вдалося виконати низку ремонтів енергообладнання після обстрілів, завдяки чому повернути світло у понад 145 тисяч осель в 119 населених пунктах у трьох областях.

"Минулого тижня енергетики продовжували усувати наслідки ворожих обстрілів. Найбільше – на Дніпропетровщині, де обстріли стають все частішими. З 21 по 27 липня тут вдалося відновити електропостачання в домівках 73,3 тис. родин", - повідомили у пресрелізі операційного холдингу у понеділок.

Продовжує залишатися зоною найбільш активних бойових дій Донеччина, де попри постійну небезпеку минулого тижня вдалося повернути світло у 68,8 тис. осель прифронтового регіону.

Не полишає ворог обстрілювати і Одеську область, через що без світла тимчасово залишалися 3,3 тис. родин. Енергетики відновили енергопостачання максимально оперативно, щойно сапери та військові надали дозвіл.

"З початку повномасштабного вторгнення ми повернули світло вже 20,1 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.