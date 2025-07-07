Інтерфакс-Україна
Події
09:14 07.07.2025

У Києві внаслідок атаки пошкоджена тепломережа великого діаметру

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У Києві внаслідок атаки пошкоджена тепломережа великого діаметру

 У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджено тепломережу великого діаметру, комунальники працюють над ліквідацією аварії, повідомило комунальне підприємство "Київтеплоенерго" ("КТЕ") у понеділок.

"Сьогодні внаслідок ворожої ракетної атаки було пошкоджень теплову магістраль діаметром 1 м. Без послуги гарячого водопостачання залишились близько 500 будівель", - зазначили в компанії.

Серед відключених - як житлові будинки, так і соціальні обʼєкти: школи, медичні установи, а також відомчі обʼєкти.

Як зазначили в "КТЕ", також пошкоджено віконні конструкції на одному з енергообʼєктів.

Працівники "Київтеплоенерго" наразі роблять усе необхідне для ліквідації пошкодження, запевнили на підприємстві.

Теги: #київ #обстріл #тепломережа #кте

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