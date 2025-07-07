У Києві внаслідок атаки пошкоджена тепломережа великого діаметру

У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджено тепломережу великого діаметру, комунальники працюють над ліквідацією аварії, повідомило комунальне підприємство "Київтеплоенерго" ("КТЕ") у понеділок.

"Сьогодні внаслідок ворожої ракетної атаки було пошкоджень теплову магістраль діаметром 1 м. Без послуги гарячого водопостачання залишились близько 500 будівель", - зазначили в компанії.

Серед відключених - як житлові будинки, так і соціальні обʼєкти: школи, медичні установи, а також відомчі обʼєкти.

Як зазначили в "КТЕ", також пошкоджено віконні конструкції на одному з енергообʼєктів.

Працівники "Київтеплоенерго" наразі роблять усе необхідне для ліквідації пошкодження, запевнили на підприємстві.