Інтерфакс-Україна
Економіка
14:49 21.05.2025

У разі примусового стягнення боргу за опалення переплата становитиме на 25% більше суми заборгованості – "Київтеплоенерго"

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У разі примусового стягнення боргу за опалення переплата становитиме на 25% більше суми заборгованості – "Київтеплоенерго"

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" ("КТЕ") застосовує санкції до боржників за опалення і гарячу воду у вигляді пені та додаткових нарахувань, в разі примусового стягнення коштів за рішенням суду переплата становитиме на 25% більше суми боргу.

"Також можливий арешт рахунків та майна", - повідомила компанія в телеграм-каналі в середу.

Як пояснили в "КТЕ", підприємство змушене подавати в суд, щоб стягнути заборгованість з боржників, які роками нехтують платіжками. Багато з них – власники елітного житла або кількох квартир, матеріальне становище яких дає змогу сплачувати комунальні послуги.

Як для прикладу, компанія повідомила про зафіксовані в Києві два борги-антирекорди Елітна квартира на просп. Володимира Івасюка, 24 (Оболонська набережна) площею 175 кв. м накопичила борг понад 310 тис. грн. До боржника застосовано штрафні санкції у розмірі 48 тис. грн, тож сума до сплати становила майже 360 тис. грн.

Ще за одне елітне помешкання площею 171 кв. м на Дніпровській набережній, 14-б не сплачувалася комуналка: заборгованість - 330 тис. грн. Штрафні санкції до боржника становили понад 50 тис. грн, тому він має сплатити компанії"КТЕ" більш як 380 тис. грн.

Наразі борги за опалення і гарячу воду в Києві перевищили 7 млрд грн.

Теги: #борг #кте

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