"Метінвест" з 2022р. скоротив борг на $620 млн – СЕО

Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія гірничо-металургійної групи "Метінвест", зменшила заборгованість з 2022 року більш ніж на $620 млн.

Як зазначив генеральний директор компанії Юрій Риженков у річному звіті, незважаючи на тривогу та невизначеність війни, за минулий рік були досягнення, що демонструє стійкість і здатність групи розвиватися в умовах викликів.

"Глобальна команда "Метінвесту" виявила надзвичайну силу та єдність. Ми зберегли свій статус провідного експортера та опори України, ми залишаємося серед найбільших донорів оборонних зусиль країни. У 2024 році "Метінвест" відчув позитивний вплив операційних змін, які стали можливими завдяки відкриттю чорноморської навігації. Ця значна подія підкріпила наші результати за рік. Важливо те, що ми відновили нашу операційну ефективність", - констатував топ-менеджер.

За його словами, коли у 2022 році почалася повномасштабна війна, компанія спрямувала зусилля з перебудови логістичних ланцюжків і бізнес-процесів. До 2023 року вдалося адаптувалися до нових реалій, і в 2024 році були досягнуті суттєві покращення у операційних показниках, які склали понад $200 млн.

"Навіть у воєнний час "Метінвест" продовжував скорочувати борг. Незважаючи на всю невизначеність, група погасила свої зобов’язання понад $620 млн боргу з початку повномасштабного вторгнення, демонструючи тверду відданість нашим партнерам. Разом із нашими партнерами ми також досягли прогресу в розробці проекту Adria, нашого плану побудови "зеленого" сталеливарного заводу у Пьомбіно, Італія. Він готовий забезпечити значні переваги для всіх зацікавлених сторін через надання пріоритету інноваційним технологіям і стійкій бізнес-практиці", - підкреслив Риженков.

Разом з тим, СЕО визнав, що незважаючи на ці цілком реальні досягнення, компанія також зіткнулась з численними проблемами, зокрема, дефіцитом електроенергії, недовикористання деяких виробничих активів і тиск на маржу у другій половині року. До того ж, коли безпекова ситуація погіршилася наприкінці 2024 року, "Метінвест" прийняв рішення призупинити виробництво на "Покровськвугіллі".

"Як і решта світу, ми уважно стежимо за останніми новинами, включаючи очікування щодо потенціалу припинення вогню. Що б не трапилося у найближчі тижні та місяці, ми збережемо нашу непохитну віру у ЗСУ та залишаємося відданими справі відновлення України. Шануємо своїх працівників у обороні, чисельність яких зросла до понад 8000, у тому числі зі спільними підприємствами", - написав гендиректор у своєму коментарі.

Станом на 31 грудня 2024 року загальний борг становив $1,705 млрд (зменшення на 14% порівняно з 2023 роком - $1,981млрд), в основному в результаті потужної кампанії зменшились боргові зобов’язання за облігаціями, а також зменшилось використання фінансування торгівлі. Чистий борг до EBITDA зменшився до 1,1x (зниження 0,5x р-р-р) і склав $1,048 млрд (на 21%, у 2023-му – $1,335 млрд).

Як повідомлялося, консолідований чистий збиток Metinvest у 2024 році збільшився у шість разів порівняно з 2023 роком - до $1,152 млрд з $194 млн, виручка незначно зросла – до $8,050 млрд з $7,397 млрд, а показник EBITDA збільшився на 12% - до $957 млн з $861 млн. При цьому виручка металургійного сектора склала $4,824 млрд (у 2023-му - $4,846 млрд), гірничодобувного сегмента $3,226 млрд ($2,551 млрд).

Скоригована EBITDA металургійного дивізіону групи зафіксована на рівні $289 млн ($159 млн), гірничодобувного сегмента - $768 млн ($770 млн). Операційний збиток "Метінвесту" за підсумками 2024 року становив $938 млн проти $445 млн операційного прибутку у 2023 році. Крім того, вільні грошові кошти та еквіваленти незначно зросли - до $657 млн з $646 млн на кінець 2023 року.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".