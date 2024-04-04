Економіка

20:33 04.04.2024

Розрахунки промспоживачів з "Укренерго" за передачу та диспетчеризацію зменшили сукупний борг на ринку е/е до 52-53 млрд грн - СЕО

1 хв читати
Розрахунки промспоживачів з "Укренерго" за передачу та диспетчеризацію зменшили сукупний борг на ринку е/е до 52-53 млрд грн - СЕО

Сукупний борг на ринку електроенергії станом на початок квітня поточного року становить близько 52-53 млрд грн, що на 12-13% менше, ніж на грудень 2023 року, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Сукупно борг дещо зменшився. У грудні ми називали цифру приблизно в 60 млрд грн. Зараз сукупна заборгованість становить, за оперативними даними, близько 52-53 млрд грн", - сказав він на брифінгу в медіацентрі "Укрінформу" в четвер.

Зменшення цієї заборгованості Кудрицький пояснив частковими розрахунками з "Укренерго" промислових споживачів за передачу та диспетчеризацію е/е.

Як повідомлялося, за даними на початок квітня, озвученими на цьому брифінгу, борги промислових споживачів на балансувальному ринку перед компанією становлять понад 31 млрд грн, а сама компанія в результаті винна генерації 19 млрд грн. Кудрицький зазначив, що ці борги є головною перешкодою для приватних інвестицій у розподілену генерацію, чого гостро потребує енергосистема в умовах руйнувань ТЕС і ГЕС ударами РФ. Вирішенням цієї проблеми він назвав зупинку накопичення боргів шляхом визначення переліку захищених промспоживачів і відключення неплатників і після цього - погашення боргу за рахунок залучення коштів МФО.

Теги: #борг #енергоринок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:19 28.03.2024
Пропозиція про реструктуризацію євробондів України, ймовірно, міститиме норму про часткове списання боргу

Пропозиція про реструктуризацію євробондів України, ймовірно, міститиме норму про часткове списання боргу

07:19 28.03.2024
НКРЕКП затвердила вимоги щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку

НКРЕКП затвердила вимоги щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку

16:26 13.03.2024
Борг перед НЕК "Укренерго" на суму 1,11 млрд грн: Апеляційний суд повернеться до розгляду справи АТ "Банк Альянс" щодо заборгованості перед національною енергетичною компанією

Борг перед НЕК "Укренерго" на суму 1,11 млрд грн: Апеляційний суд повернеться до розгляду справи АТ "Банк Альянс" щодо заборгованості перед національною енергетичною компанією

20:41 02.02.2024
Кулеба закликав ОБСЄ використовувати свої можливості для розв'язання проблеми викрадених українських дітей і цивільних

Кулеба закликав ОБСЄ використовувати свої можливості для розв'язання проблеми викрадених українських дітей і цивільних

16:37 09.01.2024
Повернення Укренерго 1,1 млрд грн по банківській гарантії "Банку Альянс" затягується на невизначений строк

Повернення Укренерго 1,1 млрд грн по банківській гарантії "Банку Альянс" затягується на невизначений строк

18:44 04.10.2023
МВФ очікує реструктуризації Україною боргу за євробондами до серпня-2024 у макрорамці Фонду

МВФ очікує реструктуризації Україною боргу за євробондами до серпня-2024 у макрорамці Фонду

19:16 19.09.2023
Глобальний борг у I півріччі 2023 року сягнув рекордних $307 трлн

Глобальний борг у I півріччі 2023 року сягнув рекордних $307 трлн

20:21 09.05.2023
НКРЕКП почала розслідування дій групи учасників енергоринку на предмет можливого нанесення збитків "Енергоатому" на користь "ДТЕК"

НКРЕКП почала розслідування дій групи учасників енергоринку на предмет можливого нанесення збитків "Енергоатому" на користь "ДТЕК"

07:26 08.04.2023
Рада з фінстабільності створила робочу групу для розвитку внутрішнього боргового ринку

Рада з фінстабільності створила робочу групу для розвитку внутрішнього боргового ринку

20:38 26.01.2023
"Укрзалізниця" сприятиме оплаті з держбюджету 1,4 млрд боргу КВБЗ і готова взяти в АРМА в управління 25% заводу

"Укрзалізниця" сприятиме оплаті з держбюджету 1,4 млрд боргу КВБЗ і готова взяти в АРМА в управління 25% заводу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Крісталіна Георгієва стала єдиним кандидатом на посаду глави МВФ на наступний термін

RBI розглядає продаж російської "дочки" як оптимальний варіант деконсолідації

Унаслідок нічного удару РФ є поранені й загиблий серед енергетиків, горіли енергооб'єкти - Міненерго

Сума збитків від фінансового шахрайства у 2023 р. зросла на 73% - НБУ

До Міжнародного реєстру збитків надійде до 8 млн заяв від постраждалих від російської агресії - Шмигаль

ОСТАННЄ

Крісталіна Георгієва стала єдиним кандидатом на посаду глави МВФ на наступний термін

Французька NEO ECO розпочинає проєкт дослідження портів Одеської області

RBI розглядає продаж російської "дочки" як оптимальний варіант деконсолідації

Кількість аварій у тепломережах столиці минулої зими знизилася на 15% - "Київтеплоенерго"

"Укрнафта" у 2023 році отримала чистий прибуток 23,6 млрд грн

Виробник морозива "Три ведмеді" придбав завод у Польщі

Страховики України виступають за вирівнювання податкових умов ведення бізнесу

Унаслідок нічного удару РФ є поранені й загиблий серед енергетиків, горіли енергооб'єкти - Міненерго

Держагентство відновлення створить централізовану закупівельну організацію - постанова

ENTSO-E схвалило приєднання "Укренерго" до європейського ITC-механізму з 1 липня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА