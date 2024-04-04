Розрахунки промспоживачів з "Укренерго" за передачу та диспетчеризацію зменшили сукупний борг на ринку е/е до 52-53 млрд грн - СЕО

Сукупний борг на ринку електроенергії станом на початок квітня поточного року становить близько 52-53 млрд грн, що на 12-13% менше, ніж на грудень 2023 року, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Сукупно борг дещо зменшився. У грудні ми називали цифру приблизно в 60 млрд грн. Зараз сукупна заборгованість становить, за оперативними даними, близько 52-53 млрд грн", - сказав він на брифінгу в медіацентрі "Укрінформу" в четвер.

Зменшення цієї заборгованості Кудрицький пояснив частковими розрахунками з "Укренерго" промислових споживачів за передачу та диспетчеризацію е/е.

Як повідомлялося, за даними на початок квітня, озвученими на цьому брифінгу, борги промислових споживачів на балансувальному ринку перед компанією становлять понад 31 млрд грн, а сама компанія в результаті винна генерації 19 млрд грн. Кудрицький зазначив, що ці борги є головною перешкодою для приватних інвестицій у розподілену генерацію, чого гостро потребує енергосистема в умовах руйнувань ТЕС і ГЕС ударами РФ. Вирішенням цієї проблеми він назвав зупинку накопичення боргів шляхом визначення переліку захищених промспоживачів і відключення неплатників і після цього - погашення боргу за рахунок залучення коштів МФО.