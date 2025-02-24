Економіка

13:22 24.02.2025

Енергоринки України та Молдови буде інтегровано в європейський до кінця 2026 року – президентка Єврокомісії

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Енергоринки України та Молдови буде інтегровано в європейський до кінця 2026 року – президентка Єврокомісії
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала інтеграцію енергетичних ринків України та Молдови до європейського ринку до кінця наступного року.

"Єврокомісія підготувала амбітний пакет стосовно енергобезпеки. Мета - гарантувати стійку, безпечну та конкурентну енергосистему для України", - сказала вона в понеділок в Києві, виступаючи на пленарному засіданні "Підтримуй Україну".

За словами фон дер Ляєн, під час цієї зими Європа надала Україні 1,8 ГВт електроенергії.

"Але зараз ми повністю інтегруємо український та молдовський енергоринки у наш європейський до кінця наступного року. І ми використаємо потенційний обсяг 80% запасів всього газу, це допоможе створити і прибутковість. Все це збільшить енергобезпеку і Європейського Союзу, і України", - зазначала президентка Єврокомісії.

Теги: #енергоринок #інтеграція

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