Інтерфакс-Україна
Події
16:36 23.07.2025

ЄБА вважає одним із 10 пріоритетів для Міненерго інтеграцію енергоринків України та ЄС

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ЄБА вважає одним із 10 пріоритетів для Міненерго інтеграцію енергоринків України та ЄС

Інтеграція енергетичних ринків України та ЄС є одним з 10 ключових пріоритетів, які Міністерство енергетики України має враховувати в своїй діяльності, вважають у Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА).

"Конструктивний діалог між органами влади та бізнесом має критичне значення. В цьому контексті компанії-члени Асоціації хотіли б поділитися з Міністерством енергетики напрацьованими ініціативами, які доцільно мати у фокусі уваги", - заявили в ЄБА в середу.

Серед інших пріоритетів від бізнесу для Міненерго в асоціації назвали, зокрема, подолання історичних заборгованостей в енергетичному секторі, спрощення дозвільних процедур у сферах будівництва і екології, продовження дії податкових стимулів для імпорту енергетичного обладнання та надання таких стимулів на імпорт обладнання безпосередньо для вітроелектростанцій.

Окрім того, в ЄБА вважають пріоритетними завдання встановлення прайс-кепів на ринку електроенергії на рівні з європейськими, чим займається енергетичний регулятор НКРЕКП, стимулювання внутрішнього ринку гарантій походження електричної енергії, відстрочення повноцінного впровадження CBAM для імпорту електроенергії з України до моменту фактичної інтеграції з ринком ЄС (market coupling), а також захисту та відновлення енергетичної інфраструктури держави.

Ще один пункт – це підтримка ініціатив, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості енергетичного сектору України.

"Зазначені пропозиції є результатом ґрунтовного аналізу поточних викликів, з якими стикається бізнес. Вони мають на меті підтримати формування збалансованої, прозорої та інвестиційно привабливої моделі функціонування енергетичного сектору в Україні", - наголосили в ЄБА.

Теги: #єба #міненергетика #інтеграція

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