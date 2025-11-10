У Києві затвердили нову Програму підтримки, інтеграції та адаптації ВПО на 2026–2028 роки

У столиці затвердили нову Програму заходів підтримки, інтеграції та адаптації внутрішньо переміщених осіб на період 2026–2028 років, повідомила заступниця голови київської міської державної адміністрації (КМДА) з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

"Київ лишається ключовим центром прийому та підтримки людей, які втратили дім. Програма передбачає системне поєднання тих послуг, які вже надає столиця за рахунок міського бюджету, а також нових послуг, що тільки впроваджують. Це дасть змогу не шукати у різних міських цільових програмах можливості, а побачити їх в одному документі з конкретними виконавцями", – цитують Хонду у пресрелізі КМДА.

За її інформацією, Програма спрямована не лише на розширення можливостей для осіб, які вимушено залишили свої домівки через війну, а й на зміцнення їхньої соціальної адаптації та включення в життя столичної громади.

Документ охоплює кілька ключових напрямів, що забезпечують комплексну підтримку відповідно до індивідуальних потреб ВПО.

Як то, доступ до соціальних та психосоціальних послуг: оцінка та моніторинг потреб; первинна та вторинна правова допомоги; психологічна допомога та кризові консультації; соціальний супровід сімей.

У професійній адаптації та економічних можливостях передбачені: надання ваучерів на перекваліфікацію, підготовку та підвищення кваліфікації; програми працевлаштування та професійного консультування; надання грантів для створення або розвитку власного бізнесу.

Передбачений доступ до інформаційних послуг: системний доступ ВПО до інформації про соціальні сервіси, можливості освіти, працевлаштування, медичні та культурні послуги міста.

У царині освітніх можливостей передбачується: забезпечення безперешкодного доступу дітей до дошкільної, шкільної і позашкільної освіти; заходи щодо отримання документів/дублікатів документів про освіту, отриманих на тимчасово окупованій території.

Культурна інтеграція та зміцнення соціальних зв’язків, як то: участь у культурно-мистецьких заходах міста; безплатні екскурсії, лекторії, події з психологічної підтримки; залучення до волонтерських та громадських активностей.

Доступ до медичних і фізкультурно-оздоровчих послуг, зокрема, повний доступ до медичної допомоги та участь у фізкультурно-оздоровчих заняттях, спортивних активностях.

Хонда зазначила, що серед першочергових завдань – формування механізмів моніторингу реалізації Програми, налагодження відповідної співпраці з громадськими організаціями та координація дій між департаментами КМДА, районними держадміністраціями та партнерами.