Інтерфакс-Україна
Події
16:10 06.10.2025

Сибіга: Інтеграція України в комплексну систему ППО Європи є очевидною необхідністю

1 хв читати
Сибіга: Інтеграція України в комплексну систему ППО Європи є очевидною необхідністю
Фото: https://www.facebook.com/story.php?

Інтеграція України в комплексну систему протиповітряної оборони Європи має стати очевидною безпековою реальністю, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"І не чекаючи на відкриття кластерів працюємо над закриттям "східного флангу" неможливо створити дієвий повітряний щит, залишивши його ключову частину на аутсорсингу. Інтеграція України в комплексну систему ППО Європи - це очевидна необхідність, і це має стати очевидною безпековою реальністю", - сказав він під час вступного слова на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC3) у понеділок.

За словами міністра, програма Європейського Союзу SAFE створює і відкриває українським зброярам можливість брати участь у посиленні ЄС вже зараз.

"І ми активно працюємо з нашими партнерами, щоб ті кошти, які будуть залучені в рамках цієї програми, були спрямовані, в тому числі, на спільні виробництва з українськими виробниками. У нас є вже певні позитивні сигнали від наших партнерів, і мені здається, що цей напрямок надзвичайно перспективний", - додав Сибіга.

Теги: #сибіга #інтеграція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:17 06.10.2025
Сибіга: країни, що навіть приховано підтримують агресію РФ, не зможуть співпрацювати з Україною в експорті зброї

Сибіга: країни, що навіть приховано підтримують агресію РФ, не зможуть співпрацювати з Україною в експорті зброї

16:16 06.10.2025
Сибіга: буде справедливо, якщо Україна з часом потрапить в топ світових експортерів зброї, потенціал є

Сибіга: буде справедливо, якщо Україна з часом потрапить в топ світових експортерів зброї, потенціал є

14:47 04.10.2025
Сибіга про атаку по потягах у Шостці: Це одна з найжорстокіших російських тактик — так званий "подвійний удар"

Сибіга про атаку по потягах у Шостці: Це одна з найжорстокіших російських тактик — так званий "подвійний удар"

19:25 02.10.2025
РФ навмисне відключила е/е на ЗАЕС для реалізації планів під’єднання до своєї енергосистеми – Сибіга

РФ навмисне відключила е/е на ЗАЕС для реалізації планів під’єднання до своєї енергосистеми – Сибіга

18:51 02.10.2025
ТРК "Проспект" запускає проєкт "Світло серед нас" про силу відновлення військових і цивільних

ТРК "Проспект" запускає проєкт "Світло серед нас" про силу відновлення військових і цивільних

18:33 01.10.2025
Сибіга прокоментував заяву Орбана: Угорщина має намір вийти з усіх організацій, до яких входить Україна?

Сибіга прокоментував заяву Орбана: Угорщина має намір вийти з усіх організацій, до яких входить Україна?

16:12 01.10.2025
Сибіга обговорив зі спеціальною посланницею з питань українців в ЄС ключові питання захисту прав та інтересів громадян України

Сибіга обговорив зі спеціальною посланницею з питань українців в ЄС ключові питання захисту прав та інтересів громадян України

20:34 29.09.2025
Сибіга пов'язав висловлення Орбана про незалежність України з його "залежністю від російських енергоносіїв" та пропаганди

Сибіга пов'язав висловлення Орбана про незалежність України з його "залежністю від російських енергоносіїв" та пропаганди

17:04 29.09.2025
Сибіга: Ми дійсно розраховуємо на рішучі кроки щодо повного використання російських активів

Сибіга: Ми дійсно розраховуємо на рішучі кроки щодо повного використання російських активів

12:39 29.09.2025
Незважаючи на спроби РФ підірвати демократичні вибори, народ Молдови підтвердив своє європейське майбутнє - Сибіга

Незважаючи на спроби РФ підірвати демократичні вибори, народ Молдови підтвердив своє європейське майбутнє - Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

Україна буде говорити з найактивнішими країнами у PURL щодо другого етапу їхніх внесків – Зеленський

Орбан залишиться в історії як єдиний прем’єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС – Зеленський

Україна застосувала для ударів по РФ виключно власну зброю, і не лише дрони – Зеленський

ОСТАННЄ

Словаччина прагне посилити співпрацю з Україною у сфері ОПК - міністр оборони

Міністр оборони Словаччини: Україна потребує безпекових гарантій, і підтримка її вступу до ЄС є однією з них

Словаччина надасть Україні 14-й пакет підтримки - міністр оборони

Темпи просування окупантів минулого тижня знизились на 20% – DeepState

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

Стефанчук пропонує посилити координацію Ради з парламентами держав ЄС для спільного розвитку оборонної промисловості

В OSINT-проєкт DeepState висловили сумніви у доцільності розформування ОСУВ "Дніпро"

Генштаб ЗСУ: парламент розгляне законопроєкт про Кіберсили ЗСУ 7 жовтня

ОСУВ "Дніпро" припинило своє існування у зв’язку із впровадженням корпусної реформи – Генштаб

Голова Борівської ВА та секретар громади постраждали внаслідок удару fpv-дрона - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА