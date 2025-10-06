Сибіга: Інтеграція України в комплексну систему ППО Європи є очевидною необхідністю

Фото: https://www.facebook.com/story.php?

Інтеграція України в комплексну систему протиповітряної оборони Європи має стати очевидною безпековою реальністю, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"І не чекаючи на відкриття кластерів працюємо над закриттям "східного флангу" неможливо створити дієвий повітряний щит, залишивши його ключову частину на аутсорсингу. Інтеграція України в комплексну систему ППО Європи - це очевидна необхідність, і це має стати очевидною безпековою реальністю", - сказав він під час вступного слова на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC3) у понеділок.

За словами міністра, програма Європейського Союзу SAFE створює і відкриває українським зброярам можливість брати участь у посиленні ЄС вже зараз.

"І ми активно працюємо з нашими партнерами, щоб ті кошти, які будуть залучені в рамках цієї програми, були спрямовані, в тому числі, на спільні виробництва з українськими виробниками. У нас є вже певні позитивні сигнали від наших партнерів, і мені здається, що цей напрямок надзвичайно перспективний", - додав Сибіга.