Інтерфакс-Україна
Економіка
09:21 08.05.2025

Україна до кінця року планує схвалити пакет законів для інтеграції до енергоринків ЄС – Галущенко

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Україна до кінця року планує схвалити пакет законів для інтеграції до енергоринків ЄС – Галущенко

Україна до кінця цього року планує схвалити пакет законів для інтеграції до енергоринків Європейського Союзу і перейти до їх повного впровадження у 2027 році, повідомило Міністерство енергетики з посиланням на очільника відомства Германа Галущенка.

"Процес підготовки відповідного законодавства досить складний і потребує часу. Але ми плануємо ухвалити необхідний пакет уже цього року. Наступний рік має стати перехідним періодом, а повноцінне впровадження розпочнеться вже з 2027 року", – зазначив він у ході зустрічі з директором Агентства ЄС з питань співробітництва енергетичних регуляторів (ACER) Крістіаном Зінглерсеном 7 травня.

В Міненерго доповнили, що важливою складовою процесу євроінтеграції є активізація співпраці між Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), та ACER, насамперед – у процесі впровадження стандартів і правил ЄС щодо прозорості та запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках.

Під час зустрічі сторони також обговорили можливості поглиблення взаємодії шляхом обміну досвідом, надання експертної та технічної підтримки, зокрема з питань підготовки нормативної бази та гармонізації українського законодавства з правилами та регламентами, які регулюють функціонування європейських ринків.

Як повідомлялося з посиланням на директора Секретаріату Енергетичного співтовариства (ЕС) Артура Лорковскі, Україна повинна прискорити транспозицію інтеграційного пакету з електроенергетики і прийняти необхідне законодавство до червня цього року, щоб приєднатися до єдиного ринку електроенергії ЄС у першому кварталі 2027 року, "коли для цього буде вікно можливостей",

"Якщо цього не станеться, інтеграцію в європейський енергоринок буде відкладено на 2028 рік", - сказав Лорковскі на засіданні Енергокомітету Верховної Ради 26 березня.

Раніше, у серпні 2024 року проєкт закону "Про впровадження Інтеграційного пакету у сфері електроенергії" (Electricity Integration Package) представило в Києві Американське агентство з міжнародного розвитку (USAID) у своєму Проєкті енергетичної безпеки.

Теги: #енергоринок #інтеграція

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