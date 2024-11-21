Політика

02:13 21.11.2024

Білий дім планує скасувати майже $5 млрд США боргу для України

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Адміністрація чинного президента США Джозефа Байдена подала до Конгресу заяву про намір скасувати половину боргу України на економічну допомогу в розмірі близько $4,65 млрд США, повідомив представник Державного департаменту Метью Міллер на брифінгу в середу.

"Ми зробили крок, який був викладений у законі, щоб скасувати ці позики, надати цю економічну допомогу Україні, і тепер Конгрес може ухвалити це", - сказав Міллер.

Зазначається, що після того, як Білий дім повідомив Конгрес про це рішення, законодавці можуть ухвалити резолюцію про заперечення проти цього. Однак, на думку Міллера, цього не станеться.

"Я був би здивований, якби Конгрес пішов на такий крок, з огляду на переважну підтримку двох партій у Конгресі щодо надання допомоги. Але ми будемо дотримуватися закону», - пояснив він.

Раніше повідомлялося, що у квітні Палата представників ухвалила законопроєкт про додаткові витрати на $95 млрд, який містив $61 млрд США фінансування для України, і в межах цього законопроєкту Конгрес попросив адміністрацію Байдена представити докладну стратегію для України до початку червня. Через кілька тижнів після того, як крайній термін минув, а звіту не було, деякі члени Конгресу заявили, що вони розчаровані і розглянуть можливість блокування подальшого фінансування.

За умовами цього документа, економічна допомога в розмірі близько $10 млрд надається Києву як умовно-поворотна позика.

Тим часом, документ надає Байдену повноваження пробачити 50% цієї позики.

Він передбачає, що з 15 листопада 2024 року чинний президент може пробачити до 50% цієї позики, тоді як решту 50% позики зможе пробачити 1 січня 2026 року вже наступний президент.

Теги: #скасування #борг #сша

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