Держборг України в I кв.-2024 у доларовому вираженні зріс на 3,9%

Сукупний державний борг України в першому кварталі 2024 року зріс до нового історичного максимуму: у доларовому вираженні - на $5,73 млрд, або 3,9% - до $151,05 млрд, у гривневому - на 404,8 млрд грн, або 7,3%, до 5 трлн 924,3 млрд грн, свідчать дані на сайті Міністерства фінансів.

Згідно з ними, прямий держборг збільшився на 4,8% - до $141,10 млрд, або до 5 трлн 612,6 млрд грн, і становив 94,7% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу.

Повідомляється, що зовнішній прямий борг у першому кварталі цього року зріс на 7,4%, або $7,06 млрд - до $101,85 млрд, тоді як внутрішній прямий - на 1,9%, або 30,1 млрд грн, до 1 трлн 617,8 млрд грн.

Сукупний зовнішній держборг України в січні-березні 2024 року збільшився на 6,3%, або на $6,39 млрд - до $108,09 млрд, тоді як сукупний внутрішній - на 1,7%, або на 28,2 млрд грн, до 1 трлн 684,7 млрд грн.

У результаті частка сукупного зовнішнього держборгу зросла до 71,6%.

За інформацією Мінфіну, частка зобов'язань в американських і канадських доларах, а також британських фунтах на кінець березня 2024 року зросла відповідно до 26,32%, 3,1% і 0,13%, тоді як у євро знизилася до 32,23%, у гривні - до 25,86%, у СПЗ - до 10,79%, в ієні - до 0,58%.

Відомство також уточнило, що 67,85% держборгу має фіксовану процентну ставку, тоді як 10,79% прив'язано до ставки МВФ, 9,11% - до SOFR, 3,95% - до EURIBOR, 0,58% - до TORF.

Ставка ще за 2,45% держборгу прив'язана до індексу споживчих цін, а 4,88% - до облікової ставки НБУ. Йдеться про ОВДП з портфеля Нацбанку. Найновішими з них стали папери з прив'язкою до облікової ставки, які НБУ викуповував у рамках емісійного фінансування бюджету 2022 року.

Нарешті, 0,22% держборгу має ставку з прив'язкою до українського індексу ставок за депозитами фізосіб, що використовується в програмах портфельних гарантій.

Як повідомлялося, сукупний державний борг України 2022 року збільшився на $13,4 млрд, а 2023 року - на $33,9 млрд, або 30,4%.

МВФ у межах третього перегляду програми розширеного фінансування EFF з Україною знову поліпшив прогноз зростання держборгу: до 94% ВВП на кінець цього року замість 96,7% під час другого перегляду, зокрема за рахунок поліпшення його оцінки на кінець 2023 року до 82,9% ВВП із 87,1% ВВП.

Водночас цей прогноз може бути переглянутий у зв'язку з тим, що бюджетна допомога США Україні в розмірі $7,8 млрд затверджена у вигляді кредиту, а не гранту, як передбачалося спочатку.