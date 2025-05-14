"Київтеплоенерго" за місяць гідравлічних випробувань виявило й усунуло 400 пошкоджень

Фахівці комунального підприємства "Київтеплоенерго" ("КТЕ") в межах щорічних гідравлічних випробувань перевірили за місяць сотні кілометрів тепломереж, а також виявили й усунули майже 400 пошкоджень, 50 з яких – на магістральних трубопроводах, що забезпечують теплом великі житлові масиви.

"В окремих випадках пошкодження супроводжувалися витоком води на поверхню – так званими "фонтанами", які привернули увагу медіа та соціальних мереж. Так, наприклад, було на вул. Архітектора Вербицького, поблизу станцій метро "Звіринецька" та "Мінська", - повідомило "КТЕ" в Телеграм-каналі у середу.

Як пояснили в компанії, значну частину теплових мереж Києва проклали ще в 1970-80-х роках, і для безпечної роботи в осінньо-зимовий період ці трубопроводи потребують регулярної профілактики.

Під час гідравлічних випробувань тиск у трубопроводах підвищують на 25% порівняно зі звичайним робочим рівнем. Внаслідок цього в разі пошкодження на ділянках із великим діаметром труб можливі витоки значних обсягів води.

"Київтеплоенерго" нагадує, що гідравлічні випробування є контрольованим плановим процесом. Температура теплоносія знижується до безпечного рівня (нижче 40°C). У зоні проведення випробувань чергують фахівці підприємства, а параметри контролює оперативний персонал", - зазначили в "КТЕ".

У разі пошкодження фахівці компанії негайно знижують тиск у трубопроводі, місце витоку локалізують та огороджують, а пошкоджену ділянку відключають. Після ремонту тепломережу повторно випробовують.

"Без гідравлічних випробувань пошкодження могли б виникнути в найскладніший момент – під час морозів. Ми локалізуємо слабкі ділянки влітку – у період, коли усунення пошкоджень не потребує відключення опалення", – пояснив начальник відділу експлуатації тепломереж "Київтеплоенерго" Олександр Пелипишин.

В "КТЕ" доповнили, що в опалювальний сезон несподіване пошкодження може призвести до вимушеного відключення сотень житлових будинків. Тим часом гідравлічні випробування дають змогу суттєво зменшити відключення взимку, коли проводити ремонт значно складніше. До прикладу, в опалювальному сезоні 2023/24 завдяки профілактиці сталося на 15% менше пошкоджень. Своєю чергою в 2024/25 не було значного збільшення пошкоджень, і компанії вдалося уникнути великих проривів, окрім одного випадку.

"Від якості проведення щорічних гідравлічних випробувань залежить стабільне теплопостачання. Це є обов’язковою умовою підготовки теплоенергетичного комплексу до опалювального сезону, передбаченою правилами підготовки теплових господарств до осінньо-зимового періоду", - наголосили в "Київтеплоенерго".

В компанії також спростували інформацію про нібито припинення постачання гарячої води влітку в Києві.

"Постачатимуть гарячу воду влітку у штатному режимі. Окремі випадки тимчасової відсутності гарячої води можуть бути пов’язані лише з аварійними ситуаціями або з проведенням планових гідравлічних випробувань", - зазначили в "КТЕ".

Компанія пояснила, що зазвичай вона ліквідовує аварійні ситуації впродовж доби, після чого одразу відновлює послугу. Регламентні роботи з тестування теплових мереж і підготовки їх до роботи взимку, як правило, займають два тижні з незначним коригуванням термінів для усунення виявлених пошкоджень.