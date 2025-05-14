Інтерфакс-Україна
Економіка
16:32 14.05.2025

"Київтеплоенерго" за місяць гідравлічних випробувань виявило й усунуло 400 пошкоджень

3 хв читати
"Київтеплоенерго" за місяць гідравлічних випробувань виявило й усунуло 400 пошкоджень

Фахівці комунального підприємства "Київтеплоенерго" ("КТЕ") в межах щорічних гідравлічних випробувань перевірили за місяць сотні кілометрів тепломереж, а також виявили й усунули майже 400 пошкоджень, 50 з яких – на магістральних трубопроводах, що забезпечують теплом великі житлові масиви.

"В окремих випадках пошкодження супроводжувалися витоком води на поверхню – так званими "фонтанами", які привернули увагу медіа та соціальних мереж. Так, наприклад, було на вул. Архітектора Вербицького, поблизу станцій метро "Звіринецька" та "Мінська", - повідомило "КТЕ" в Телеграм-каналі у середу.

Як пояснили в компанії, значну частину теплових мереж Києва проклали ще в 1970-80-х роках, і для безпечної роботи в осінньо-зимовий період ці трубопроводи потребують регулярної профілактики.

Під час гідравлічних випробувань тиск у трубопроводах підвищують на 25% порівняно зі звичайним робочим рівнем. Внаслідок цього в разі пошкодження на ділянках із великим діаметром труб можливі витоки значних обсягів води.

"Київтеплоенерго" нагадує, що гідравлічні випробування є контрольованим плановим процесом. Температура теплоносія знижується до безпечного рівня (нижче 40°C). У зоні проведення випробувань чергують фахівці підприємства, а параметри контролює оперативний персонал", - зазначили в "КТЕ".

У разі пошкодження фахівці компанії негайно знижують тиск у трубопроводі, місце витоку локалізують та огороджують, а пошкоджену ділянку відключають. Після ремонту тепломережу повторно випробовують.

"Без гідравлічних випробувань пошкодження могли б виникнути в найскладніший момент – під час морозів. Ми локалізуємо слабкі ділянки влітку – у період, коли усунення пошкоджень не потребує відключення опалення", – пояснив начальник відділу експлуатації тепломереж "Київтеплоенерго" Олександр Пелипишин.

В "КТЕ" доповнили, що в опалювальний сезон несподіване пошкодження може призвести до вимушеного відключення сотень житлових будинків. Тим часом гідравлічні випробування дають змогу суттєво зменшити відключення взимку, коли проводити ремонт значно складніше. До прикладу, в опалювальному сезоні 2023/24 завдяки профілактиці сталося на 15% менше пошкоджень. Своєю чергою в 2024/25 не було значного збільшення пошкоджень, і компанії вдалося уникнути великих проривів, окрім одного випадку.

"Від якості проведення щорічних гідравлічних випробувань залежить стабільне теплопостачання. Це є обов’язковою умовою підготовки теплоенергетичного комплексу до опалювального сезону, передбаченою правилами підготовки теплових господарств до осінньо-зимового періоду", - наголосили в "Київтеплоенерго".

В компанії також спростували інформацію про нібито припинення постачання гарячої води влітку в Києві.

"Постачатимуть гарячу воду влітку у штатному режимі. Окремі випадки тимчасової відсутності гарячої води можуть бути пов’язані лише з аварійними ситуаціями або з проведенням планових гідравлічних випробувань", - зазначили в "КТЕ".

Компанія пояснила, що зазвичай вона ліквідовує аварійні ситуації впродовж доби, після чого одразу відновлює послугу. Регламентні роботи з тестування теплових мереж і підготовки їх до роботи взимку, як правило, займають два тижні з незначним коригуванням термінів для усунення виявлених пошкоджень.

 

Теги: #кте #тиск #випробування #гідравлічні

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:58 12.05.2025
Росія повинна негайно погодитися на 30-денне припинення вогню з Україною - учасники зустрічі у форматі "Веймар+"

Росія повинна негайно погодитися на 30-денне припинення вогню з Україною - учасники зустрічі у форматі "Веймар+"

12:11 12.05.2025
Глава МЗС Польщі: На агресора необхідно чинити тиск, щоб він відмовився від своїх цілей в Україні

Глава МЗС Польщі: На агресора необхідно чинити тиск, щоб він відмовився від своїх цілей в Україні

21:57 03.05.2025
Без тиску на Москву та світових санкцій проти російської енергетики та банків Росія продовжить воювати – Зеленський

Без тиску на Москву та світових санкцій проти російської енергетики та банків Росія продовжить воювати – Зеленський

08:33 03.05.2025
Пентагон провів успішне випробування морської гіперзвукової ракети з новим типом запуску

Пентагон провів успішне випробування морської гіперзвукової ракети з новим типом запуску

21:41 27.04.2025
Україна готова рухатись максимально швидко у дипломатії, але саме США можуть зробити найбільш відчутні кроки - Зеленський

Україна готова рухатись максимально швидко у дипломатії, але саме США можуть зробити найбільш відчутні кроки - Зеленський

22:36 24.04.2025
МЗС України закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на РФзадля примусу її до миру

МЗС України закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на РФзадля примусу її до миру

22:10 24.04.2025
Трамп заявив, що США чинить "дуже великий тиск" на РФ, але Україні буде важко повертати території, зокрема, Крим

Трамп заявив, що США чинить "дуже великий тиск" на РФ, але Україні буде важко повертати території, зокрема, Крим

14:15 24.04.2025
Зеленський пов’язує нічний удар по Україні з тиском РФ на Америку

Зеленський пов’язує нічний удар по Україні з тиском РФ на Америку

18:48 20.04.2025
Китай випробував неядерну водневу бомбу

Китай випробував неядерну водневу бомбу

21:42 17.04.2025
50 випробувань нових БпЛА та іншої техніки проведено на "Залізному полігоні" з початку року - Сметанін

50 випробувань нових БпЛА та іншої техніки проведено на "Залізному полігоні" з початку року - Сметанін

ВАЖЛИВЕ

Підготовка до ОЗП та відновлення енергооб’єктів мають пройти без обмежень е/е споживачам – Міненерго

Україна та США підписали додаткові угоди до угоди щодо корисних копалин

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р до 3,3% з 3,5%

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA

Україна розраховує на внески США в інвестфонд грошима та за рахунок військової допомоги вже цього року

ОСТАННЄ

ТРЦ "Скриня" біля залізничного вокзалу Львова під час реконструкції збільшить свою площу вшестеро

"Астарта" та IFC підписали кредитну угоду на $40 млн для будівництва заводу соєвого концентрату

Банки можуть пом’якшити ліміти на Р2Р перекази після створення реєстру дропів – НАБУ

Україні потрібне продовження взаємовигідних умов торгівлі агротоварами з ЄС – міністр агрополітики

Шмигаль очікує від нового керівника "Нафтогаза" Корецького нарощення українського газовидобутку

Підготовка до ОЗП та відновлення енергооб’єктів мають пройти без обмежень е/е споживачам – Міненерго

ІнГЗК "Метінвесту" продовжує простій через неконкурентоспроможну собівартість продукції на цільових експортних ринках

Кабмін перенаправив 2,8 млрд грн на розвиток мережі та утримання доріг загального користування

Відомості про призначення з 14 травня нових керівників "Укрнафти" та "Укртатнафти" з’явилися в реєстрах

Єврокомісія скоротить квоти на імпорт українських кукурудзи, цукру, меду і м'яса птиці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА