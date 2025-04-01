Невідомі обстріляли об'єкт "Київтеплоенерго" в Голосіївському районі

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31 березня на одному з енергетичних об’єктів комунального підприємства "Київтеплоенерго" ("КТЕ") у Голосіївському районі були виявлені кульові отвори, повідомила компанія у вівторок.

"Пошкоджено скління приміщення, де зазвичай перебуває персонал. На щастя, жоден зі співробітників енергетичного об’єкта не постраждав", - зазначили в "КТЕ".

На місце події викликали поліцію. Після огляду приміщення, де пошкоджено скління, слідчо-оперативна група виявила кулю.

За інформацією підприємства, причини інциденту лишаються незрозумілими.

За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження, поліція розшукує злочинців. Опитані свідки, проводиться експертиза виявленої кулі.

"Інцидент не несе загрози для тепло- та енергопостачання Голосіївського району, обладнання працює у штатному режим", - наголосили в "Київтеплоенерго".