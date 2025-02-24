Події

12:29 24.02.2025

"ДТЕК" від початку війни усунув 16 тис. пошкоджень ліній електропередачі

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"ДТЕК" від початку війни усунув 16 тис. пошкоджень ліній електропередачі

За три роки повномасштабної війни енергетики операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" відремонтували майже 6,5 тис. ліній електропередачі, які були пошкоджені через обстріли.

"В середньому фахівцям доводилося понад 2 рази лагодити кожну лінію через повторювані російські атаки. Проте наші енергетики готові знову і знову відновлювати мережі, щоб в українців вдома було світло", - повідомляють у пресрелізі енергохолдингу у понеділок.

Загалом починаючи від 24 лютого 2022 року енергетики ОСР "ДТЕК Мережі" відновили роботу 6477 ліній електропередачі та 987 підстанціях, трансформаторних та розподільчих пунктів Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Київської областей та столиці. Це 98% від усіх енергооб’єктів, які зазнали руйнувань внаслідок злочинних дій росіян. Інші 2% поки неможливо відремонтувати через безпекову ситуацію та відсутність необхідного обладнання.

"Деякі електролінії повертали до життя після обстрілів десятки разів. Хоча це виснажливо, складно, гнітюче, але наших фахівців мотивує кожна освітлена домівка, кожна працююча лікарня та школа, кожен діючий бізнес. З початку повномасштабного вторгнення енергетики ОСР "ДТЕК Мережі" повернули світло понад 17 млн клієнтів", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

Енергетики розпочинають роботи на пошкоджених мережах тільки з дозволу військових та ДСНС.

"Проте наш ворог підступний, і у будь-який момент в будь-якому місці бригади можуть опинитися під обстрілом. На жаль, за три роки повномасштабного вторгнення під час повернення світла українцям загинули два енергетики ОСР "ДТЕК Мережі", поранень зазнали ще 20 співробітників", - наголосили у компанії.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,5 млн домогосподарств і 158 тис. підприємств.

Теги: #дтек #ремонти

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