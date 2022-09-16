Події

13:40 16.09.2022

Демонстративні удари РФ по інфраструктурі прискорять процес передання Україні систем ППО та ПРО - Подоляк

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Демонстративні удари РФ по інфраструктурі прискорять процес передання Україні систем ППО та ПРО - Подоляк

Партнери України поки що не готові "закрити небо" та запровадити безпольотну зону над Україною, проте в разі ефективного контрнаступу ситуація може змінитися, вважає радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Незважаючи на "бендерівські" фантазії російського Міноборони, наше ППО ефективно збиває російські ракети. Це є ключовим. Хоча важливо розуміти й дещо інше: будь-яку систему ППО можна заDDOSити великою одночасною кількістю ракет. У день атаки на Харківську ТЕЦ наші Повітряні сили збили дев'ять ракет з 11", – сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, прямо і категорично "закрити небо та запровадити безпольотну зону над Україною" - такої готовності, як і раніше, немає. На превеликий жаль. Незважаючи на очевидність вирощеної антигуманістичної складової у російських діях. Наші партнери якоюсь мірою все ще побоюються прямого зіткнення з РФ", - сказав він.

Утім, за його словами, "ще трохи ефективного контрнаступу - і ситуація остаточно зміниться".

"А ось чим нам можуть допомогти партнери просто зараз, то це системами ППО та ПРО. У будь-якій модифікації. Nasams та Iris уже узгоджені. Але треба більше, швидше і вже вчора. Вважаю, що демонстративні удари Росії по ТЕЦ та гідротехнічних спорудах прискорять процес передання цих систем нам", - сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо можливої "гуманітарної місії" НАТО в Україні, Подоляк зазначив, що "непрямо гуманітарна операція із захисту й так триває".

"Ми отримуємо техніку, можливості, розвіддані, весь інструментарій для ефективного руйнування окупаційної армії. Повільніше, ніж хотілося б, та все ж таки", - сказав він.

"Утім, ми насправді й не просимо нікого воювати за нас і нашу свободу. Все, що нам потрібно сьогодні, - правильні обсяги конкретної зброї та боєприпасів у максимально своєчасних постачаннях", - заявив радник глави Офісу президента.

Теги: #про #ппо

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