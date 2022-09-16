Удари по цивільних об'єктах є базовим елементом війни Росії проти України – Подоляк

Руйнування цивільної інфраструктури України є суттю т. зв. "спеціальної військової операції" РФ, оскільки росіяни починають розуміти приреченість своєї армії, сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Базовий елемент цієї війни – системні удари по цивільних об'єктах. Щоб спричинити сильні панічні настрої та створити найважчі умови життя. Проте навмисні удари Росії по об'єктах критичної інфраструктури не стали чимось несподіваним. Про те, що з наближенням до холодів і з наростанням тактичних поразок на лінії фронту Росія піде за сценарієм "створення енергетичного апокаліпсису", наші розвідоргани попереджали одразу", - сказав він.

За його словами, "атакуючи ТЕЦ і греблі, Росія має кілька базових цілей: примус України до переговорів і територіальних поступок через терор населення, а також відволікання власного суспільства від обговорення поразок російської армії на фронті та критики російського військово-політичного керівництва за дуже неефективні рішення".

"Однак очевидно, що Україна категорично не приймає ультиматумів... Наші цілі на сьогодні зафіксовано громадським консенсусом - тотальне вигнання російської армії, звільнення всіх своїх територій, масштабні репарації та не менш масштабні юридичні переслідування в різних юрисдикціях російських воєнних злочинців", - сказав він.