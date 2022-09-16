Єрмак і Залужний обговорили з Салліваном та генералом Міллі потреби ЗСУ для продовження деокупації

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак та головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний під час телефонної розмови з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі обговорили потреби ЗСУ для подальшої деокупації українських територій, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Співрозмовники обговорили заходи, яких вживає українська сторона для деокупації своїх територій. Джейкоб Салліван і Марк Міллі привітали Україну з успішним проведенням контрнаступальної операції в Харківській області, у результаті якої було звільнено майже 400 міст і сіл. Сторони докладно обговорили забезпечення та потреби ЗСУ для продовження деокупації українських територій", - зазначено в повідомленні, розміщеному на сайті президента в четвер увечері.

Крім цього, Єрмак "наголосив на російських ракетно-терористичних ударах по цивільній інфраструктурі на території України. За його словами, країна має якомога швидше отримати надійні гарантії безпеки для запобігання подальшій агресії".

Також глава Офісу президента та головнокомандувач ЗСУ висловили подяку США, президенту Джо Байдену, Конгресу й американському народу "за підтримку України в її боротьбі за незалежність, а також свободу всієї Європи".