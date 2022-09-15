Події

19:51 15.09.2022

Суд продовжив термін утримання Медведчука під вартою ще на 2 місяці

2 хв читати
Суд продовжив термін утримання Медведчука під вартою ще на 2 місяці

Слідчий суддя Личаківського районного суду Львова у четвер задовольнив клопотання генерального прокурора та продовжив термін утримання під вартою народного депутата України Віктора Медведчука ще на 60 днів до 14 листопада 2022 року, повідомляється на сторінці суду у фейсбуці.

"За даними клопотання, Медведчуку В.В. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.111 та ч.2 ст.28 ч.1 ст.2583 КК України, скоєних у групі осіб. 02.09.2022 року прокурором у кримінальному провадженні визнано зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, у зв’язку з чим у відповідності до положень статті 290 КПК України, стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів розслідування. Після завершення процедури ознайомлення із матеріалами кримінального провадження у 260 томах, орган досудового розслідування має скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування", - йдеться у повідомленні.

На зазначену ухвалу слідчого судді підозрюваний та захисник має право подати апеляційну скаргу, зазначили в суді.

Як повідомлялося, Медведчук обвинувачується в тому, що спільно з іншим народним депутатом України від "ОПЗЖ", який перебуває в розшуку, а також посадовими особами РФ робили замах на розграбування національних цінностей, - йдеться про незаконний видобуток нафти і газу в шельфі Чорного моря в районі АР Крим.

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до Медведчука було застосовано 10 січня, проте 26 лютого співробітники поліції виявили його відсутність за зазначеною адресою, у зв'язку з чим 2 березня нардепа було оголошено в розшук. 18 березня слідчий суддя Личаківського райсуду Львова заочно застосував до Медведчука запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення розміру застави.

12 квітня нардепа було затримано; йому залишили раніше обраний запобіжний захід. Постановами від 9 червня та 3 серпня термін утримання Медведчука під вартою продовжувався ще на 60 днів.

 

 

Теги: #суд #україна #медведчук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:18 15.09.2022
В Україні зареєстровано перший випадок віспи мавп

В Україні зареєстровано перший випадок віспи мавп

20:10 15.09.2022
Кожна спроба РФ тероризувати цивільне населення має отримувати гучну відповідь від союзників: ППО, танки, дрони, БМП

Кожна спроба РФ тероризувати цивільне населення має отримувати гучну відповідь від союзників: ППО, танки, дрони, БМП

19:49 15.09.2022
Суд остаточно заборонив діяльність "ОПЗЖ"

Суд остаточно заборонив діяльність "ОПЗЖ"

18:41 15.09.2022
Фон дер Ляєн відзначила швидкість, рішучість і точність, з якою Україна прогресує на шляху до ЄС

Фон дер Ляєн відзначила швидкість, рішучість і точність, з якою Україна прогресує на шляху до ЄС

18:03 15.09.2022
Україна та Європа мають спільно відповісти на виклики майбутньої зими – Зеленський після зустрічі з фон дер Ляєн

Україна та Європа мають спільно відповісти на виклики майбутньої зими – Зеленський після зустрічі з фон дер Ляєн

16:54 15.09.2022
ФРН поставить Україні ще дві пускові установки M270 MLRS та 200 ракет до них, 50 БТР

ФРН поставить Україні ще дві пускові установки M270 MLRS та 200 ракет до них, 50 БТР

12:46 15.09.2022
Україна отримала перші EUR500 млн із пакету Екстрених заходів солідарності від ЄІБ

Україна отримала перші EUR500 млн із пакету Екстрених заходів солідарності від ЄІБ

10:53 15.09.2022
Україна увійшла до складу Виконавчого комітету та Європейського регіонального комітету ВООЗ

Україна увійшла до складу Виконавчого комітету та Європейського регіонального комітету ВООЗ

09:16 15.09.2022
МВФ змінив главу місії в Україні

МВФ змінив главу місії в Україні

07:56 15.09.2022
Понад 3 млн тонн українського продовольства експортовано в рамках стамбульської угоди

Понад 3 млн тонн українського продовольства експортовано в рамках стамбульської угоди

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Викуп Нацбанком держоблігацій не передбачений у проєкті держбюджету-2023 у сподіванні на фінансування з боку партнерів – глава Мінфіну

Суд остаточно заборонив діяльність "ОПЗЖ"

Окупанти завдали 10 ракетних та авіаударів по Україні та здійснили 23 обстріли з РСЗВ - Генштаб

Два полки окупантів розформовані через суттєві втрати, в РФ почали набирати на війну кримінальників, бюджетників і багатодітних

ЗСУ відбили атаки окупантів під Майорськом і Зайцевим і завдали ударів по їхніх складах боєприпасів, опорних пунктах і позиціях ЗРК – Генштаб

ОСТАННЄ

Викуп Нацбанком держоблігацій не передбачений у проєкті держбюджету-2023 у сподіванні на фінансування з боку партнерів – глава Мінфіну

Близько 5 млн українців повернулися з ЄС в Україну

Україна, Молдова та Румунія домовилися підписати угоду для збільшення обсягів торгівлі електроенергією

В Апостолівському районі "приліт"

Мінфін США вніс Кадирова до санкційного списку

Окупанти завдали 10 ракетних та авіаударів по Україні та здійснили 23 обстріли з РСЗВ - Генштаб

Два полки окупантів розформовані через суттєві втрати, в РФ почали набирати на війну кримінальників, бюджетників і багатодітних

Кулеба повідомив про домовленість щодо реалізації низки проєктів, які дадуть змогу розширити постачання електроенергії з України до Молдови та Румунії

Усі контракти із закупівлі зимового одягу укладено, постачання вже розпочато - Міноборони України

ЗСУ відбили атаки окупантів під Майорськом і Зайцевим і завдали ударів по їхніх складах боєприпасів, опорних пунктах і позиціях ЗРК – Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА