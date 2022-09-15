Суд продовжив термін утримання Медведчука під вартою ще на 2 місяці

Слідчий суддя Личаківського районного суду Львова у четвер задовольнив клопотання генерального прокурора та продовжив термін утримання під вартою народного депутата України Віктора Медведчука ще на 60 днів до 14 листопада 2022 року, повідомляється на сторінці суду у фейсбуці.

"За даними клопотання, Медведчуку В.В. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.111 та ч.2 ст.28 ч.1 ст.2583 КК України, скоєних у групі осіб. 02.09.2022 року прокурором у кримінальному провадженні визнано зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, у зв’язку з чим у відповідності до положень статті 290 КПК України, стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів розслідування. Після завершення процедури ознайомлення із матеріалами кримінального провадження у 260 томах, орган досудового розслідування має скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування", - йдеться у повідомленні.

На зазначену ухвалу слідчого судді підозрюваний та захисник має право подати апеляційну скаргу, зазначили в суді.

Як повідомлялося, Медведчук обвинувачується в тому, що спільно з іншим народним депутатом України від "ОПЗЖ", який перебуває в розшуку, а також посадовими особами РФ робили замах на розграбування національних цінностей, - йдеться про незаконний видобуток нафти і газу в шельфі Чорного моря в районі АР Крим.

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до Медведчука було застосовано 10 січня, проте 26 лютого співробітники поліції виявили його відсутність за зазначеною адресою, у зв'язку з чим 2 березня нардепа було оголошено в розшук. 18 березня слідчий суддя Личаківського райсуду Львова заочно застосував до Медведчука запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення розміру застави.

12 квітня нардепа було затримано; йому залишили раніше обраний запобіжний захід. Постановами від 9 червня та 3 серпня термін утримання Медведчука під вартою продовжувався ще на 60 днів.