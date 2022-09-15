Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 41 воєнний злочин

На звільнених ЗСУ територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції обстежують і розміновують населені пункти, вже вилучено майже півтори тисячі вибухонебезпечних предметів.

"Робітниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею 225 га. Вилучено 1465 вибухонебезпечних предметів, знищено – 76", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, слідчі Нацполіції України зареєстрували 41 воєнний злочин, вчинений загарбниками під час окупації у звільнених населених пунктах.

Минулої доби правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили 4200 машин. За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції було доставлено для перевірки 12 осіб.