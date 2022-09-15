Зеленський: Те, що ми бачимо на деокупованих територіях, – докази геноциду проти українців

Президент України Володимир Зеленський заявив, що побачене на деокупованих територіях є доказом геноциду проти українців.

"Наші правоохоронці вже отримують свідчення про вбивства, про катування, про викрадення людей окупантами. Те, що світ побачив у Бучі, те, що ми побачили на деокупованій території Чернігівщини, Сумщини, те, що бачимо зараз ми з вами на Харківщині, – це докази геноциду проти українців. Докази того, що Росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду", - сказав він у відеозверненні в ніч із середи на четвер.

"На сьогодні майже вся Харківська область деокупована. Був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося те, що багато хто вважав за неможливе", - сказав він.

За словами президента, "за першу добу активних дій наші війська просунулися вперед на 19 кілометрів. За п’ять днів із боями пройшли 110 кілометрів. Загалом деокуповано майже 400 населених пунктів. 150 тисяч українців, які залишалися на цій території, тепер знову відчувають, що таке звичайне безпечне, нормальне життя".

"Російська армія перебувала на Харківщині понад п’ять місяців. І за цей час окупанти навіть не намагалися щось зробити для людей, тільки знищували, тільки забирали, тільки вивозили. Залишили по собі спустошені села, і в деяких з них немає жодного вцілілого будинку. Окупанти залишили школи, перетворені на смітники, і церкви – розбиті, перетворені буквально на туалети", - зазначив президент.