ЗС України запобігли ракетній атаці окупантів у небі над Чорним морем неподалік Одеської області

Підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України у середу запобігли ракетній атаці окупантів у небі над Чорним морем неподалік Одеської області, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Під час активності ворожої авіації в небі над морем, поблизу Одещини, силами протиповітряної оборони запобігли ракетній атаці по регіону", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі Одеської міськради.