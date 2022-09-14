Події

21:16 14.09.2022

ЗС України запобігли ракетній атаці окупантів у небі над Чорним морем неподалік Одеської області

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ЗС України запобігли ракетній атаці окупантів у небі над Чорним морем неподалік Одеської області

Підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України у середу запобігли ракетній атаці окупантів у небі над Чорним морем неподалік Одеської області, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Під час активності ворожої авіації в небі над морем, поблизу Одещини, силами протиповітряної оборони запобігли ракетній атаці по регіону", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі Одеської міськради.

 

 

Теги: #одеська_область #ппо #збиття

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