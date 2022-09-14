ЄС продовжує індивідуальні санкції щодо РФ

Рада ЄС ухвалила у середу рішення продовжити дію обмежувальних заходів щодо осіб, винних у підриві чи загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців, до 15 березня 2023 року.

"Чинні заходи передбачають обмеження на поїздки фізичних осіб, заморожування активів та заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним і юридичним особам, що входять до (санкційного) списку", - йдеться у комюніке ради, опублікованому в Брюсселі.

У документі повідомляється, що санкції "будуть, як і раніше, застосовуватися до 1 206 фізичних та 108 юридичних осіб".

У Раді ЄС нагадують, що після 24 лютого 2022 року як реакція на повномасштабне вторгнення РФ в Україну ЄС розширив санкції проти Росії.