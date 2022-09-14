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16:07 14.09.2022

Японія готує новий пакет допомоги Україні – посол

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Японія готує новий пакет допомоги Україні – посол

Японія готує новий пакет допомоги для України, до якого увійдуть засоби, необхідні Україні для продовження контрнаступальної операції і для того, щоб зустріти зиму, повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.

"Що стосується України, то ця політика (Японії – ІФ-У) продовжується, допомога нам не припиняється, готується нова порція цієї допомоги. Єдине що – це не зброя, але це те, що буде необхідно нам для того, щоб продовжувати цю фантастичну контроперацію і для того, щоб зустріти зиму", - сказав Корсунський в інтерв'ю "НВ".

Посол уточнив, що раніше Японія вже передала Україні безпілотні літальні апарати. Водночас Корсунський утримався від називання певних пристроїв, про які Україна просить Японію.

"Але у нас є дуже чіткий терміновий запит від Міністерства оборони. Сьогодні я мав зустріч із головою ради директорів Hitachi. Ця компанія виробляє декілька видів продукції, які дуже нам потрібні для цивільних та інших операцій, і ми говорили про це", - наголосив дипломат.

Він додав, що також зустрічався з міністром оборони Японії та передав список потреб України.

"Ми маємо чітке розуміння того, що вони дуже уважно його вивчають і розуміють всю терміновість необхідності постачання цих речей. Там є й електроніка, є й інші засоби, які дуже будуть нам потрібні в перспективі. Я дуже сподіваюся, що це станеться, і найближчим часом, ще до зими, ми зможемо це відправити в Україну та використовувати за призначенням", - наголосив Корсунський.

 

Теги: #японія #допомога

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