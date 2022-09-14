"Укренерго" відновило дві магістральні лінії електропередачі до Харкова й області

Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили роботу двох магістральних ліній, які живлять Харків і Харківську область, повідомила компанія.

"Роботи на інших лініях тривають і триватимуть до повного завершення", – йдеться у повідомленні компанії.

Водночас "Укренерго" заявило, що наразі не плануються жодні обмеження енергопостачання споживачів Харківського регіону.

"Усі повідомлення про наявність таких намірів не відповідають дійсності", - наголосили в компанії.

Як повідомлялося, 11 вересня ввечері "Укренерго" повідомило про пошкодження внаслідок обстрілів російських військ об'єктів магістральних електромереж у північно-східному регіоні країни та заявило, що розпочне аварійно-відновлювальні роботи на них, щойно буде ліквідовано пожежі. Споживачів невдовзі після обстрілу було заживлено від резервних мереж.

Унаслідок ворожих обстрілів у неділю української енергоінфраструктури райони Харківської, Дніпропетровської, Сумської області залишилися без електрики.