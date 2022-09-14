Події

09:34 14.09.2022

Унаслідок обстрілів ворогом Миколаєва в ніч на середу загинули двоє людей, шестеро поранені

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Унаслідок обстрілів ворогом Миколаєва в ніч на середу загинули двоє людей, шестеро поранені

Російські окупанти вчинили масований обстріл Миколаєва в ніч на середу, внаслідок чого загинули двоє людей, іще шестеро поранені, також через обстріли виникла пожежа у виробничій будівлі та займання автомобіля, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Так, окупанти орієнтовно о 01:10 14 вересня здійснили масований ракетний обстріл Миколаєва. За попередніми даними, це були ракети С-300.

Кім зазначив, що пошкоджено навчальний заклад, об’єкти інфраструктури та житлові будинки, зокрема, було влучання біля дев’яти- та п’ятиповерхівки. Також унаслідок влучання на територію підприємств виникла пожежа на виробничій будівлі та займання автівки. За попередніми даними, двоє людей загинули, троє дістали поранень, іще трьом громадянам надано допомогу амбулаторно. Детальна інформація уточнюється.

Крім того, ворог обстріляв Миколаївський і Баштанський райони.

Проте інформація про наслідки бойових дій у Миколаївському районі не надходила.

Голова ОВА зазначив, що в Баштанському районі під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, розташовані на лінії розмежування. Так, орієнтовно об 11.30 13 вересня були обстріли с. Червоний Яр. Близько 20:34 обстрілів зазнала станція Березнегувате. Також о 23:50 обстріли зафіксовано на околицях смт Березнегувате. Інформація щодо наслідків уточнюється. Постраждалих немає.

Також тривають обстріли Широківської громади. Так, 13 вересня з 10:00 до 14:00 обстріли лунали переважно за межами населених пунктів громади, влучання були по сільськогосподарських будівлях. Також унаслідок обстрілів с. Поляна та с. Червона Долина пошкоджено сільськогосподарські будівлі. Вчора з 18:00 до 19:30 обстрілів зазнало с. Широке, зруйновано один житловий будинок. Постраждалих немає.

"Уранці, 14 вересня, з 05:30 до 05:45 були обстріли за межами с. Широке", - повідомив Кім, додавши, що у Вознесенському та Первомайському районах день і ніч минули порівняно спокійно.

Раніше мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомляв, що в ніч на середу російські окупанти масово обстріляли Миколаїв, пошкоджено житлові будинки.

Теги: #миколаїв #обстріл

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