Зеленська як почесний гість буде присутня у Страсбургу в Європарламенті на виступі фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вітає першу леді України Олену Зеленську у Страсбургу на своїй доповіді "Стан Союзу" у Європейському парламенті.

"Рада вітати першу леді України Олену Зеленську, мою почесну гостю на завтрашньому зверненні "Стан союзу", - написала фон дер Ляєн на своїй сторінці у Твіттері у вівторок.

Вона також додала, що "мужність українського народу зворушила і надихнула світ". "Європа буде з вами щокроку. Ми будемо непорушно стояти разом", - наголосила президент Єврокомісії.

Свій запис президент Єврокомісії супроводила двома фотографіями, на яких вона знята разом із дружиною президента України Володимира Зеленського Оленою.

Як відомо, виступ фон дер Ляєн з доповіддю про стан Європейського союзу запланована на середу в Європейському парламенті, пленарне засідання якого цього тижня відбувається у Страсбургу.