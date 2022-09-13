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19:36 13.09.2022

Кабмін спрямував 400 млн грн на відновлення деокупованих територій Харківської області

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Кабмін спрямував 400 млн грн на відновлення деокупованих територій Харківської області

Кабінет Міністрів спрямував 400 млн грн на відновлення деокупованих територій Харківської області.

"За попередніми даними, у Харківській області окупанти пошкодили близько 11 тисяч будівель та об'єктів культурної спадщини. Настав час все відновлювати. Сьогодні урядова команда за поданням Мінрегіону спрямувала з резервного фонду бюджету 400 млн грн на першочергові роботи на деокупованих територіях Харківщини", - йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зокрема, виділили гроші на відновлення пошкоджених будівель та об'єктів інфраструктури: їх обстеження, капремонт, протиаварійні та консерваційні роботи.

"Дуже багато поточної роботи: вставити вікна та двері, перекрити покрівлі, зміцнити фасади, оновити інженерні мережі тепло-, газо-, електро-, водопостачання та опалення. Все це доведеться робити швидко і встигнути вже цього року, адже попереду зима", - йдеться у повідомленні.

Теги: #кабмін #фінанси #харківщина #деокупація

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