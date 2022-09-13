МЗС закликає українців утриматися від відвідування Нагірного Карабаху, а тим, хто вже перебуває в регіоні, – уникати місць військової активності

Міністерство закордонних справ України закликає українців утриматися наразі від відвідування Нагірного Карабаху, а тим, хто вже перебуває в регіоні, – уникати місць військової активності, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"МЗС України закликає українців наразі утриматися від відвідування Нагірного Карабаху, а тим, хто вже перебуває в регіоні, - уникати місць військової активності", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За його словами, Україна уважно стежить за розвитком ситуації на кордоні Азербайджану та Вірменії.

"Закликаємо сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту з дотриманням норм міжнародного права, зокрема поваги до суверенітету і територіальної цілісності держав у межах їхніх міжнародно визнаних кордонів", - наголосив він.

Також Ніколенко звернув увагу на те, що будь-які посередницькі зусилля та зусилля щодо підтримання миру з боку Російської Федерації є нікчемними.

"При цьому відзначаємо нікчемність будь-яких посередницьких зусиль і зусиль щодо підтримання миру з боку Російської Федерації, яка вкотре демонструє нездатність виконувати взяті зобов'язання", - зазначив речник.