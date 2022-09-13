Події

07:07 13.09.2022

Міноборони Вірменії заявляє про обстріл позицій поблизу трьох міст із великокаліберної артилерії з боку азербайджанських військових

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Міноборони Вірменії повідомляє, що Збройні сили Азербайджану ведуть інтенсивний обстріл вірменських позицій на трьох напрямках, застосовуються безпілотні літальні апарати.

"13 вересня з 00:05 ЗС Азербайджану розпочали інтенсивний обстріл вірменських позицій у напрямку міст Горіс, Сотк і Джермук з артилерійських засобів та стрілецької зброї великого калібру", - повідомляє пресслужба Міноборони Вірменії.

У відомстві зазначили, що ЗС Азербайджану застосовують також безпілотники.

Тим часом Міноборони Азербайджану заявляє, що вірменські диверсійні групи вночі намагалися мінувати позиції Збройних сил Азербайджану на кордоні, відбулися зіткнення, є втрати серед особового складу.

 

 

Теги: #азербайджан #кордон #військовослужбовці #вірменія

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