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19:15 12.09.2022

Окупанти завдали п'яти ракетних і десяти авіаударів по Україні, у багатьох містах та селах пошкоджено інфраструктуру

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Окупанти завдали п'яти ракетних і десяти авіаударів по Україні, у багатьох містах та селах пошкоджено інфраструктуру

Російські окупанти за поточну добу завдали п'яти ракетних, більше ніж десять авіаційних ударів і здійснили понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню військових та цивільних об'єктів на території України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці ЗСУ у фейсбуці.

"Російські окупанти продовжують тактику терору та залякування цивільного населення України. Не маючи змоги відповісти на полі бою, російські війська вкотре вдарили ракетами по критичній інфраструктурі мирних українських міст. Під удари ракет та залпи реактивних систем залпового вогню потрапили об’єкти енергетики, водопостачання, заводи та житлові будинки у містах Харків, Запоріжжя, Костянтинівка, Слов’янськ та Краматорськ. Постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Первомайське, Білогорівка, Зайцеве, Весела Долина, Сухий Ставок, Широке, Партизанське та Любомирівка", - йдеться у зведенні.

Противник обстрілював військову та цивільну інфраструктуру з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії:

на харківському напрямку – у районах сіл Костянтинівки та Удів;

на краматорському напрямку – у районах населених пунктів Старий Караван, Слов’янськ, Тетянівка, Пискунівка, Райгородок та Крива Лука;

на бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Веселе, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Роздолівка;

на авдіївському напрямку - біля Красногорівки, Мар'їнки, Водяного, Первомайського та Новомихайлівки;

на новопавлівському напрямку – у районах Микільського, Пречистівки, Великої Новосілки та Вугледара;

на запорізькому напрямку – у районах населених пунктів Новоандріївка, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Времівка, Малинівка, Зелений Гай, Малі Щербаки та Вільне Поле.

На південнобузькому напрямку окупанти робили обстріли зі ствольної та реактивної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів повітряну розвідку БПЛА – здійснив 56 вильотів.

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська. Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України", - розповіли у Генштабі.

 

 

Теги: #рф #україна #війна #ситуація

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