Окупанти залишили деякі позиції на Херсонщині та захопили лікарню у Новій Каховці

Російські окупанти залишили свої позиції у низці населених пунктів Херсонської області, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Триває звільнення населених пунктів від російських загарбників. На Херсонщині окупанти також відійшли зі своїх позицій у деяких населених пунктах", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, через великі втрати в живій силі російські загарбники вигнали всіх місцевих жителів із Центральної міської лікарні в Новій Каховці Херсонської області і використовують її виключно для своїх військових.

Крім того, окупанти продовжують розміщувати своїх військовослужбовців у навчальних закладах. "Зокрема, школу в селі Любомирівка Запорізької області перетворили на госпіталь та розмістили в ньому понад 100 поранених. Навколо будівлі розміщено близько 10 одиниць військової техніки", - йдеться у зведенні.