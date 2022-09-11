Законопроєкт про національні спільноти перебуває на розгляді в європейських інституціях - Стефанчук

Євроінтеграційний законопроєкт про національні спільноти перебуває на розгляді в європейських інституціях, після отримання висновків яких він зможе бути зареєстрований в українському парламенті та проголосований, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Ми підготували законопроєкт, і наразі завдяки віцепрем'єру з євроінтеграції пані Стефанішиній ми передали його на розгляд відповідних інституцій і Європейського Союзу, і Ради Європи. Після того, як отримаємо відповідні висновки, ми одразу ж його реєструватимемо та вноситимемо до зали... Дуже сподіваюся, що ми якнайшвидше отримаємо висновки від європейських інституцій та зможемо проголосувати його у залі парламенту", - сказав він в ефірі національного телемарафону в неділю.

За його словами, законопроєкт передбачає заміну терміну "національна меншина" на термін "національна спільнота", який "об'єднує у собі нацменшини та корінні народи".

"Це буде абсолютно інноваційний закон, який відповідає всім директивам Європейського Союзу. Він включатиме цілу низку положень, які дають можливість розвиватися всім без винятку національним меншинам, не випинають якусь одну. І навпаки, вони встановлюють відповідні запобіжники щодо реалізації захисту своїх прав національними меншинами, які пов'язують себе із державою, визнаною в Україні терористом", - пояснив Стефанчук.