Єврокомісарка Кос про зустріч із представниками нацменшин: Ніхто не висловив занепокоєння щодо захисту прав

Фото: https://www.facebook.com/marta.kosmarko

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос завершила триденний візит до України, впродовж якого відвідала 25 заходів, зокрема зустріч із Радою громадських об’єднань національних меншин.

Про свої враження від візиту та зустрічей Кос розповіла в ексклюзивному інтервʼю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами єврокомісарки, у перший день візиту вона відвідала Закарпатську область, де зустрілася з представниками національних меншин, зокрема, угорської громади. Також єврокомісар взяла участь у розширеному засіданні Ради громадських об’єднань національних меншин (спільнот) України.

За словами єврокомісарки, жодна з 20 спільнот, представлених у Раді, включно з угорською, не висловила занепокоєння щодо захисту своїх прав. Натомість усі вони продемонстрували чітку проєвропейську позицію. "Це надзвичайно обнадійливий сигнал", – зазначила Кос.

У другий день візиту вона перебувала у Львові, де зокрема вшанувала пам’ять загиблих українських воїнів на місцевому цвинтарі та словенських солдатів, які загинули під час Першої світової війни. Єврокомісарка також відвідала центр Unbroken, де ознайомилася з програмами медичної допомоги та реабілітації, та зустрілася з ветеранами війни, які проживають у житлі, профінансованому ЄС.

У Києві Марта Кос провела низку важливих зустрічей із представниками української влади. Зокрема, вона обговорила з президентом України Володимиром Зеленським, головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та представниками політичних партій, включно з опозицією, прогрес у виконанні зобов’язань України щодо скринінгу та впровадження реформ.

Окремо єврокомісарка порушила питання забезпечення незалежності антикорупційних інституцій, поспілкувавшись із командами НАБУ та САП. "Їхня робота має вирішальне значення, і я хотіла висловити їм свою підтримку", – наголосила вона.

Крім того, Кос зустрілася з лідерками громадянського суспільства та виступила на Ukrainian Resilience Week у Львові, де обговорила важливість децентралізації з 150 місцевими чиновниками. Загалом за три дні вона відвідала 25 заходів, що підкреслило інтенсивність візиту.

"Ми також обговорили, як рухатися вперед у разі відсутності одностайної підтримки всіх 27 держав-членів ЄС", – зазначила єврокомісарка, підкресливши важливість продовження реформ та діалогу.

Як повідомлялося, Рада громадських об’єднань національних меншин (спільнот) України за підсумками засідання ухвалила заяву, в якій висловила підтримку євроінтеграційним прагненням України та закликала до посилення суспільного діалогу для зміцнення взаєморозуміння між спільнотами.