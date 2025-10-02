Інтерфакс-Україна
Події
14:05 02.10.2025

Єврокомісарка Кос про зустріч із представниками нацменшин: Ніхто не висловив занепокоєння щодо захисту прав

2 хв читати
Єврокомісарка Кос про зустріч із представниками нацменшин: Ніхто не висловив занепокоєння щодо захисту прав
Фото: https://www.facebook.com/marta.kosmarko

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос завершила триденний візит до України, впродовж якого відвідала 25 заходів, зокрема зустріч із Радою громадських об’єднань національних меншин.

Про свої враження від візиту та зустрічей Кос розповіла в ексклюзивному інтервʼю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами єврокомісарки, у перший день візиту вона відвідала Закарпатську область, де зустрілася з представниками національних меншин, зокрема, угорської громади. Також єврокомісар взяла участь у розширеному засіданні Ради громадських об’єднань національних меншин (спільнот) України.

За словами єврокомісарки, жодна з 20 спільнот, представлених у Раді, включно з угорською, не висловила занепокоєння щодо захисту своїх прав. Натомість усі вони продемонстрували чітку проєвропейську позицію. "Це надзвичайно обнадійливий сигнал", – зазначила Кос.

У другий день візиту вона перебувала у Львові, де зокрема вшанувала пам’ять загиблих українських воїнів на місцевому цвинтарі та словенських солдатів, які загинули під час Першої світової війни. Єврокомісарка також відвідала центр Unbroken, де ознайомилася з програмами медичної допомоги та реабілітації, та зустрілася з ветеранами війни, які проживають у житлі, профінансованому ЄС.

У Києві Марта Кос провела низку важливих зустрічей із представниками української влади. Зокрема, вона обговорила з президентом України Володимиром Зеленським, головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та представниками політичних партій, включно з опозицією, прогрес у виконанні зобов’язань України щодо скринінгу та впровадження реформ.

Окремо єврокомісарка порушила питання забезпечення незалежності антикорупційних інституцій, поспілкувавшись із командами НАБУ та САП. "Їхня робота має вирішальне значення, і я хотіла висловити їм свою підтримку", – наголосила вона.

Крім того, Кос зустрілася з лідерками громадянського суспільства та виступила на Ukrainian Resilience Week у Львові, де обговорила важливість децентралізації з 150 місцевими чиновниками. Загалом за три дні вона відвідала 25 заходів, що підкреслило інтенсивність візиту.

"Ми також обговорили, як рухатися вперед у разі відсутності одностайної підтримки всіх 27 держав-членів ЄС", – зазначила єврокомісарка, підкресливши важливість продовження реформ та діалогу.

Як повідомлялося, Рада громадських об’єднань національних меншин (спільнот) України за підсумками засідання ухвалила заяву, в якій висловила підтримку євроінтеграційним прагненням України та закликала до посилення суспільного діалогу для зміцнення взаєморозуміння між спільнотами.

Теги: #нацменшини #кос_марта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:43 02.10.2025
Незалежність антикорупційних органів є необхідною умовою для вступу України до ЄС — єврокомісарка Кос

Незалежність антикорупційних органів є необхідною умовою для вступу України до ЄС — єврокомісарка Кос

09:28 30.09.2025
В ОП відзначають високу оцінку представниць ЄС щодо домашнього завдання України у питаннях національних спільнот

В ОП відзначають високу оцінку представниць ЄС щодо домашнього завдання України у питаннях національних спільнот

10:28 12.09.2025
Україна готова завершити роботу над формулюваннями прав нацменшин, які вимагає Угорщина, – Качка

Україна готова завершити роботу над формулюваннями прав нацменшин, які вимагає Угорщина, – Качка

15:07 11.09.2025
В України і Угорщини є рішення з усіх 11 пунктів щодо прав нацменшин - Качка

В України і Угорщини є рішення з усіх 11 пунктів щодо прав нацменшин - Качка

10:04 08.09.2025
У минулому навчальному році функціонувало 189 шкіл з класами для нацменшин

У минулому навчальному році функціонувало 189 шкіл з класами для нацменшин

13:16 06.08.2025
Єврокомісар Кос вітає призначення нового очільника БЕБ

Єврокомісар Кос вітає призначення нового очільника БЕБ

13:52 31.07.2025
Єврокомісар Кос констатує, що Рада відновила незалежність НАБУ та САП, і говорить про пріоритетність боротьби з корупцією

Єврокомісар Кос констатує, що Рада відновила незалежність НАБУ та САП, і говорить про пріоритетність боротьби з корупцією

20:06 22.05.2025
Зеленський обговорив із представниками нацменшин імплементацію закону про корінні народи

Зеленський обговорив із представниками нацменшин імплементацію закону про корінні народи

10:38 20.05.2025
Кос: відкриття першого кластеру переговорів про вступ України в ЄС допоможе Угорщині вирішити питання нацменшин

Кос: відкриття першого кластеру переговорів про вступ України в ЄС допоможе Угорщині вирішити питання нацменшин

08:21 11.05.2025
Консультації щодо нацменшин між Україною та Угорщиною перенесено за ініціативи угорської сторони

Консультації щодо нацменшин між Україною та Угорщиною перенесено за ініціативи угорської сторони

ВАЖЛИВЕ

Двоє військовослужбовців ТЦК поранені у Кривому Розі під час оповіщення, нападника встановлено

Україна та Молдова мають разом відкрити перший переговорний кластер — єврокомісарка Кос

Єврокомісарка Кос: Шкода від липневих законів про НАБУ та САП ще не ліквідована на 100%

НР "Укренерго" відмінила рішення про звільнення Зайченка з посади керівника, голова НР Кофод покинув Україну

Єврокомісарка Кос про часовий ліміт для обходу вето Угорщини: Важливо знайти рішення

ОСТАННЄ

Двоє військовослужбовців ТЦК поранені у Кривому Розі під час оповіщення, нападника встановлено

На Донеччині розширена зона "довгої" комендантської години – ОВА

Україна та Молдова мають разом відкрити перший переговорний кластер — єврокомісарка Кос

Туск про заяву Орбана про "брюссельців, які хочуть війни": Росія вже розпочала війну, єдине запитання – на чиєму ви боці

Командувач СБС заявив про плани довести їх чисельність до 5% від загальної чисельності Сил оборони

Єврокомісарка Кос: Шкода від липневих законів про НАБУ та САП ще не ліквідована на 100%

НР "Укренерго" відмінила рішення про звільнення Зайченка з посади керівника, голова НР Кофод покинув Україну

Єврокомісарка Кос про часовий ліміт для обходу вето Угорщини: Важливо знайти рішення

Зеленський обговорив з канцлером Німеччини постачання Patriot, PURL та гарантії безпеки

Єврокомісія не має намірів конфіскувати росактиви, тому погрози Москви конфіскувати європейські не мають під собою підстав - речник

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА