10:43 02.10.2025

Незалежність антикорупційних органів є необхідною умовою для вступу України до ЄС — єврокомісарка Кос

Фото: НАБУ

Україна потребує сильних та незалежних антикорупційних інституцій, які є основою будь-якої демократії, зазначила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос на зустрічі з керівництвом Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Шлях України до Європейського Союзу ґрунтується на міцному верховенстві права. Сильна Україна потребує сильних та незалежних антикорупційних інституцій. Вони є основою будь-якої демократії, яка працює на благо своїх громадян", — цитує Кос НАБУ в телеграм-каналі в четвер, інформуючи про зустріч у Києві директора НАБУ та керівника САП із єврокомісаркою Мартою Кос та міністеркою закордонних справ Данії Марі Бʼярре.

"Сторони обговорили підтримку незалежності антикорупційних інституцій, їхню роль у зміцненні верховенства права та поступ України на євроінтеграційному шляху", - повідомляє НАБУ.

За словами Бʼярре, верховенство права та боротьба з корупцією є одними з найважливіших фундаментів демократичного суспільства. "Антикорупційні інституції України та їхні співробітники щодня невтомно працюють, роблячи свій внесок у майбутнє України як члена ЄС", — підкреслила міністерка закордонних справ Данії .

Директор НАБУ Семен Кривонос наголосив, що антикорупційна інфраструктура є фундаментом для довіри громадян та міжнародних партнерів.

"Комісар ЄС із питань розширення Марта Кос і Міністр у справах Європи Королівства Данія Марі Б’єрре в ході візиту до Києва завітали до Національного антикорупційного бюро України з метою підтвердити політичну підтримку ключових антикорупційних інституцій, подякувати детективам і прокурорам за роботу в умовах війни та постійного тиску", - зазначає САП в повідомленні в телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням антикорупційної прокуратури, високі представники ЄС та Данії провели окрему зустріч із керівниками САП і НАБУ.

"Обговорили необхідні гарантії інституційної незалежності, захисту від втручань, підкресливши, що верховенство права, дієва антикорупційна система залишаються критеріями руху України до ЄС, тому увага до незалежності НАБУ та САП буде збережена", - наголошують в САП.

Таким чином, як зазначають в антикорупційній прокуратурі, візит сформулював важливий меседж про те, що підтримка України з боку партнерів продовжується і буде посилюватися.

"Однак просування реформ і здобуття європейського майбутнього для поколінь українських громадян є відповідальністю наших суспільства й держави", - резюмують в САП.

