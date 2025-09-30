Інтерфакс-Україна
09:28 30.09.2025

В ОП відзначають високу оцінку представниць ЄС щодо домашнього завдання України у питаннях національних спільнот

Фото: https://www.president.gov.ua

Заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита за підсумками візиту у регіон представниць Європейського союзу Марти Кос та Катаріни Матернової висловив їм вдячність за важливу підтримку, наголосивши на тому, що візитерки дійшли висновку, що "Україна виконала своє домашнє завдання щодо питань національних спільнот".

"Пані Кос також відзначила велику й ефективну роботу нашої держави та підкреслила, що Україна виконала своє домашнє завдання щодо питань національних спільнот. Для нас це надважливий меседж, адже ми всі довго і багато працювали, щоб досягти цього результату", - написав він у Фейсбуці у вівторок.

За словами Микити, "приємно відзначити, що саме тут і зараз Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос заявила про завершення процесу скринінгу українського законодавства на відповідність законодавству Євросоюзу і висловила сподівання, що найближчим часом Єврокомісія відкриє перемовини щодо першого кластера".

"Наш шлях до ЄС продовжується. Попереду багато роботи й завдань, які перед нами ставить Глава держави, ЄС, очікувань від наших людей, українців, котрі щоденною працею цементують євроінтеграційний курс України", - наголосив Микита.

"Щиро дякуємо єврокомісарці Марті Кос і послу ЄС в Україні Катаріні Матерновій за візит, важливу підтримку та рішення, які наближають мир для України й українського народу", - резюмував заступник керівника Офісу президента.

 

