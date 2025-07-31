Єврокомісар Кос констатує, що Рада відновила незалежність НАБУ та САП, і говорить про пріоритетність боротьби з корупцією

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Європейський комісар з питань розширення Марта Кос констатує, що Верховна Рада України виправила рішення, яке завдало шкоди незалежності Національному антикорупційному бюро України та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, але зазначає, що боротьба з корупцією має залишатися пріоритетом.

Відповідний допис вона зробила у четвер в соцмережі Х, коментуючи результати голосування Верховною Радою закон, яким відновлено незалежність антикорупційних інституцій України.

"Рада виправила рішення минулого тижня, яке завдало шкоди, підриваючи незалежність НАБУ та САП. Сьогоднішній закон відновлює ключові гарантії, але проблеми залишаються. ЄС підтримує вимоги українських громадян щодо реформ. Підтримка фундаментальних цінностей та боротьба з корупцією мають залишатися пріоритетом", - написала Кос.