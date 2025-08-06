Інтерфакс-Україна
Події
13:16 06.08.2025

Єврокомісар Кос вітає призначення нового очільника БЕБ

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Єврокомісар Кос вітає призначення нового очільника БЕБ
Фото: https://www.delo.si/

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос вітає призначення Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

"Я вітаю призначення нового керівника Бюро економічної безпеки, що є важливою реформою, яку рішуче підтримує ЄС. ЄС підтримує цей крок до зміцнення інституцій та шлях України до членства. Прогрес має продовжуватися", - написала вона у соцмережі Х у середу.

Кабінет міністрів України 6 серпня призначив Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

До цього Цивінський був керівником підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Як повідомлялося, Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора БЕБ вперше рекомендувала уряду кандидатуру Цивінського 25 червня. За нього проголосувало три іноземних члени комісії, тоді як українські представники віддали свої голоси двом іншим кандидатам – Михайлу Буртовому та Олегу Борисенку.

Кабінет міністрів, який має 10 днів на затвердження кандидатури, 7 липня розглянув це подання та у зв’язку з листом СБУ звернувся до Комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії.

23 липня Комісія з відбору директора БЕБ повторно внесла до уряду кандидатуру Цивінського.

Пізніше СБУ на запит Цивінського офіційно підтвердила відсутність підстав для його непризначення на посаду директора БЕБ.

1 серпня прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що домовилася з Цивінським про проходження поліграфа перед його призначенням.

Теги: #беб #цивінський #кос_марта

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