Зеленський обговорив із представниками нацменшин імплементацію закону про корінні народи

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками національних меншин, з якими обговорив імплементацію закону про корінні народи, координацію між державою та нацменшинами, а також зусилля для повернення додому українців.

"Зустрівся з представниками національних меншин і корінних народів України. Напередодні вперше пройшов День міжнаціональної злагоди й культурного розмаїття. Наша держава багатонаціональна. І це – наша сила. Ми всі відчуваємо взаємопідтримку та розуміння, усі разом живемо, боремося, щоб жити в мирі", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Президент повідомив, що під час зустрічі "обговорили найважливіші питання: імплементацію закону про корінні народи, координацію між державою та нацменшинами, освітні та мовні теми, надання українського громадянства тим, хто чекає вже тривалий час, а також зусилля для повернення наших людей додому".

За словами Зеленського, невід'ємною частиною України є понад сто нацменшин.

"Дуже важливо, що всі спільноти, наша європейськість – у такій відкритості та спільній роботі. Вдячний кожному й кожній за єдність і любов до України", - зауважив президент.